'La Casa de los Famosos México' tiene su origen en un libro de hace 75 años: te explicamos

Manu Castillo es un reconocido creador de contenido que habla principalmente de temas relacionados con la moda y la historia. Por ejemplo, en el pasado explicó si el maquillaje de Rose dentro de la película de 'Titanic' se usaba en la vida real , pero este 18 de julio decidió hablar sobre un algo más profundo que quizá muchos fans de 'La Casa de los Famosos México' encontrarán interesante.

¿Por qué 'La Casa de los Famosos México' está relacionada con el libro '1984' de George Orwell?

Dentro de su cuenta de TikTok @manustyling1 comenzó explicando que el show es un "experimento" con un gran contexto el cual no es nuevo, ya que dicho programa es el sucesor del reconocido reality show 'Big Brother'.

Dentro, personas desconocidas convivían encerrados en cierto espacio, realizaban retos y eran observados por cámaras las 24 horas los 7 días de la semana.

El tiktoker expuso que tanto 'La Casa de los Famosos México' como 'Big Brother' están basados en el libro '1984' de George Orwell, el cual fue escrito en 1949 y se ambienta en un mundo distópico.

"El gobierno va a tratar de reprimir todo lo que está en contra de él manejando a la población de maneras inhumanas bajo la mirada de un personaje que todo lo ve, pero nadie sabe cómo es llamado el gran hermano o Big Brother. El cual podía ver todo a través de cámaras y pantallas en este universo", es la manera en que comienza su explicación.



Así Manu continuó revelando que el "gran hermano" tenía ministros que regulaban ciertos temas como el amor, la guerra, la abundancia y la verdad, a la par de controlar a las masas bajo una idea fascista siempre vigilando en todo momento.

"Sin querer jugando estos papeles de los ministerios por los diferentes habitantes de la Casa de los Famosos, como el ministerio de la administración, en el ministerio de la verdad o el de la abundancia y nosotros viendo desde afuera lo que es la verdad de esta corrupción y cómo se traicionarán por un jugoso premio en efectivo", resultaron ser las palabras del joven.



Al final, el creador de contenido dejó en claro desde su punto de vista que una sociedad puede ser controlada por un "gran hermano", que en este caso sería la misma audiencia y que además el show puede generar empatía, rechazo, fanatismo y "un poco de violencia".

El video de TikTok explotó en cuestión de horas

El clip en casi 24 horas ha sido visto por casi 85 mil personas y en la sección de comentarios provocó opiniones diversas.

"Nosostros somos el gran hermano", "Termine aprendiendo algo nuevo y yo que pensaba que iba a hablar de los ofnis de Wendy y Poncho", "1984 es el último libro que leí, y sentí tantas emociones, que no he querido volver a leer. Me golpeó la realidad", "Yo siempre digo que LCDLF es como 'Los Juegos del Hambre... es impactante", "Gran contenido siempre. No hay más que decir", "Wow, no sabía esto qué intenso" y "Después de esto lo voy a ver con otro ojos Manu", es la manera en que se expresaron.



¿Tú qué piensas acerca de este análisis? No olvides decirnos en los comentarios.

Pasa a ver también: