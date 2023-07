Señora pide a sus hijos 50 correos para apoyar al Team Infierno de 'La Casa de los Famosos'

Cada domingo 'La Casa de los Famosos' realiza su expulsión semanal, la cual deja con los nervios de punta a todos especialmente a los televidentes que no quieren ver partir a nadie del Team Infierno , el cual está compuesto actualmente por Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano.





Un factor determinante para salvar a los integrantes resultan ser los votos del público los cuales se hacen vía Internet, pero una mujer está tan empeñada en que éste permanezca intacto que hizo una petición singular.



Señora exige a sus hijos crear enorme cantidad de correos para salvar al Team Infierno

Denise Sanchez (@denise.sanchez12) fue la joven que expuso en TikTok cómo su mamá le exigió a ella y a sus otros hijos vía WhatsApp que crearan 50 cuentas de correo electrónico con el único fin de evitar que alguien de dicho equipo saliera del reality.

La autora del clip contestó de manera sarcástica diciéndole a su mamá que ella misma podía hacerlo, pero que quizá los terminaría hasta el año entrante, lo cual provocó que la señora se enojara.

"Me vale m****, necesito sus correos para poder salvar al team infierno ¿no lo entiendes?. C*********** necesito salvar a Team Infierno no te burles de mí, es en serio, no voy a dejar que Sergio Mayer ni que salga Emilio porque los del Equipo Cielo se están pasando de listos y esto es en serio. No lo voy a dejar así que por favor hazme eso".



También resaltó que todos sus hijos la ignoraron y estaba desesperada porque quería hacer los correos con el fin de juntar más votos, pero no sabía hacerlo.

El clip publicado el pasado 9 de julio se esparció rápidamente obteniendo más de 4 millones de views en TikTok provocando risas imparables por la forma en que la señora trató de ayudar al Team Infierno.

"Muy apasionada tu mamá", "Tu mamá amaneció brava y me hizo reír mucho", "Ame a la señora! me encantaría fuera mi mamá ya estaríamos las dos haciendo correos para votar", "Me dio ternura y risa por cómo pide de favor le abran 50 correos electrónicos", "Esa es la actitud", "Muy bien señora así se hace", "Nada más quería 50 correos jaja" o "Háganle sus correos porfavor, el team infierno depende de eso", es como respondieron.

Internet apoyó la reacción de la mujer ante las nominaciones de 'La Casa de los Famosos México'

Los internautas resaltaron que también se sintieron identificados con la señora y su desesperación por hacer hasta lo imposible con tal de no abandonar a su equipo favorito.

"Me transformó cuando el tema infierno está en peligro, la entiendo", "Me siento tan identificada con la señora", "La señora transmitió lo que sentí al saber las nominaciones del team Infierno", "En efecto soy", "Amé a esta señora, claramente soy yo", "Me representa", "Yo en estos momentos" y "La entiendo señora yo modifiqué todo el sistema de mi celular para poder votar desde Bolivia", es lo que comentaron al respecto.



En un segundo video, Denise mostró la reacción de felicidad que tuvo su mamá al ver que los dos miembros del Team Infierno que estuvieron nominados en la quinta gala de eliminación, Sergio Mayer y Emilio Osorio, se salvaron, pues quien terminó saliendo el 9 de julio fue Paul Stanley.



¿Tú también reaccionas igual que la señora al saber que alguien del team Infierno está nominado para salir de 'La Casa de los Famosos'? Dinos en los comentarios.

