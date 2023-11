Joven gana más dinero rapeando en transporte público que un profesionista: causa furor en TikTok

Las personas hoy en día ganan mucho dinero por medio de oficios poco comunes, como hacer contenido en OnlyFans o como el caso de la siguiente chica que canta rap para ganarse la vida.

Joven que rapea en los camiones gana más dinero que un profesionista: muestra sus ganancias en TikTok

Se trata de Sandra, una mexicana que ha utilizado su cuenta de TikTok @user072318802, para externar que a diferencia de muchas personas, ella trabaja como cantante de rap y gracias a ello ha logrado salir adelante desde hace 4 años.

En un video publicado el pasado 22 de noviembre, la joven decidió mostrar cuánto dinero ganaba al día realizando esta actividad en el transporte público y aunque muchos pensarían que solo serían algunos pesos, resultó ser una cantidad impactante.

Dentro de su clip Sandra explicó que inició su jornada alrededor de la 1:30 pm y la terminaría entre las 6 y 7 pm, es decir que trabajaría alrededor de 5 horas aproximadamente.

En el primer camión que subió para rapear mostró que junto 48 pesos y al bajar del cuarto expresó tener 242 pesos antes de que fueran las 3 de la tarde.

Así cada vez acumulaba más dinero al cantar en los camiones y al final del video aseguró tener 550 pesos de ganancias poco antes de las 5 de la tarde.

Si bien fue allí cuando dejó de grabar de video, Sandra sin haber terminado su jornada, había ganado más que el salario mínimo mexicano, lo cual es más que impactante.

En tan solo 24 horas el clip de la joven se hizo viral con más de 1.4 millones de vistas y en los comentarios hubieron opiniones divididas.

Primero, estuvieron aquellos que dudaron de lo que publicó en TikTok, pues nunca se grabó cantando en los camiones y expresaron que todo se trataba de una farsa. Después, se manifestaron los que la felicitaron por su logro y hasta la elogiaron, debido a que les gustaría ganar la misma cantidad de dinero que ella.

"Si claro sin ver como canta ni se sube a los camiones muy realista yo creo que hasta 10000 pesos sacas por 1 hora", "Si no te veo cantar no te creo", "¿Así o más inventada?", "Si claro, lo que tu digas (sarcasmo)", "No te creo", "No hay canto, no hay like", "Si demuestras tu talento tal vez te creamos", "Mi amiga que se inventa todo" o "Ándale pues, sí", es lo que mencionaron algunos.

Sandra contestó de manera contundente a aquellos que la criticaron

Ante sus detractores Sandra hizo un segundo video defendiéndose de las críticas y eso, le terminó encantado a sus seguidores que la apoyan.

"Yo y mis monedas nos sentimos altamente ofendidas por tu comentario. ¿Amigo estás bruto o qué te pasa? obviamente no me puedo subirme a grabarme mientras genero porque nadie me va a dar ni un peso porque van a creer justo que hago videos para Internet. Si quieres verme generando en los camiones hay una entrevista en YouTube de mi en los camiones y ahí sí pueden ver cómo canto".



¿Tú qué piensas acerca del trabajo de Sandra y sus ganancias? Dinos en los comentarios.

