Joven hace máscara de yeso en la cara de su amiga y ya no se la puede quitar: "¡Ay, mis cejas!"

Los videos poniendo cosas a prueba son muy populares en las redes sociales, especialmente en TikTok y una estudiante, decidió hacer uno que terminó haciéndola sufrir, pero provocó risas en Internet, te explicamos.

Video TikTok muestra a joven sufriendo después de ponerse una máscara de yeso en la cara

La usuaria @nutritatrini es una joven que se dedica a realizar retos de baile en TikTok y usar audios virales en sus videos; no obstante, el pasado 12 de marzo se animó a mostrar algo totalmente diferente, un experimento que salió mal.

De acuerdo al clip la joven se puso una máscara de yeso para que ésta tomara la silueta de su cara, pero al momento de secarse no pudo quitársela por un pequeño error.

Antes de ponerse el material en su rostro, su amiga decidió ayudarla y aplicarle vaselina en toda la superficie para que al retirarla fuera más fácil; sin embargo, no fue suficiente pues la máscara no se despegaba y se había adherido también a su cabello.

"¡Mis pestañas!, ¡creo que me saqué mis pestañas y las cejas también! ¡No me está sacando las pestañas! ¡Me sacó las cejas, sí lo sentí!", fueron algunas de las frases que dijo la chica.

@nutritatrini Mi amiga no me hecho mucha vacelima y tenia todo el yeso PEGADO A MI PELO Y CARA ig:trini_chave ♬ sonido original - Tu nutrita💋🦦



Si bien las chicas estuvieron tratando de arreglar el problema, ambas se reían sin parar y no cayeron en la desesperación, lo cual le dio más diversión al video.

El TikTok viral provocó risas pero también angustia

El clip que mostró el crítico momento, el cual al parecer sucedió en Argentina, se volvió viral sin ninguna clase de hashtag al acumular más de 34 millones de vistas en menos de una semana.

Los usuarios publicaron sus opiniones al ver el clip y algunos no pudieron evitar reírse de la situación al hacer chistes sobre lo ocurrido.

"Jaja me recuerda a Spencer en iCarly", "No quería reír, pero es imposible", "¿Se puede sentir risa y desesperación por un video al mismo tiempo? Porque me pasó", "No me quiero reír de tu desgracia, pero es imposible amiga", "Me rio porque seguramente me pasaría a mi también" o "No puedo parar de reír con esto", fueron algunos puntos de vista.



Muchos otros sientieron terror al verla, pues en su lugar ellos hubieran sentido pánico desde el inicio y ansiedad por no poder respirar.

"Mi claustrofobia no puede con esto", ¿Cómo está respirando? Qué miedo", "Mi ansiedad en todo lo alto después de ver esto", "Veo esto y siento la falta de aire", "Yo viendo esto desesperada sin poder respirar y preocupada por mis pestañas", "¿Cómo hace para respirar? Yo me hubiera muerto de ansiedad y nervios", o "Me faltó la respiración viendo este video".

@nutritatrini No puedo sunir la ptra parte porque o si no me lo borrannnnn!! Pero asi quedeeee ig:trini_chave ♬ sonido original - Tu nutrita💋🦦



En una segunda parte, la joven mostró cómo había preparado la piel de su rostro al aplicar vaselina y después, su apariencia tras liberarse.

Al final la tiktoker se quedó con residuos de yeso pegados a su cara y para retirarlos tuvo que aplicarse agua. La máscara que moldeó sus facciones quedó intacta y para su suerte, tanto sus cejas como pestañas se quedaron en su lugar.

¿Tú habrías mantenido la calma igual que ella de estar en la misma situación? Dinos en los comentarios.

