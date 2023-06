Niña hace retrato "feo" de su mamá: Internet quedó encantado con la reacción de la mujer

Los videos de TikTok son capaces de mostrar las reacciones más divertidas ante diversas situaciones y una mamá, tuvo la mejor cuando vio el dibujo que hizo su hija.

Mamá reacciona al retrato que hace su hija de ella y el video se hace tendencia en TikTok

Se trata de Sonia Tiebi, una mujer que posó durante 10 minutos a petición de su pequeña Sierra, quien quería hacer un retrato de ella. Al transcurrir el tiempo, le pidió que mostrara el resultado y comenzó a grabar un video.

Aunque en un inicio la niña no quería, terminó cediendo su cuaderno y el dibujo resultó ser muy divertido, ya que no se parecía nada a la mamá y tenía un estilo muy Picasso.

"¿Esa soy yo?", fue la frase que le dijo a Sierra, quien tenía toda la intención de levantarse del sofá y retirarse del lugar, ya que su papá se estaba burlando de lo que hizo sobre el papel.

"¡No! ¡Es agradable! Es muy agradable, nunca me vi mejor. Oh, ¿dónde estabas cuando llegó el momento de las fotos de último año?", fue lo que dijo Sonia Tiebi al mismo tiempo que intentó contener su risa y consolar a su hija.



La menor de edad comentó que no creía que el retrato luciera bien y su mamá con el fin de hacerla sentir mejor, le respondió que era fantástico y que jamás había visto un dibujo así por lo cual la alentó a seguir practicando.

El esposo de la tiktoker trató durante todo el tiempo no reír de manera exagerada y se limitó a calmarse sentándose en el piso, lo cual le dio aún más diversión a todo lo ocurrido.

Sonia Tiebi se llevó una ola de aplausos por cuidar los sentimientos de su hija

El video que fue reposteado por la cuenta @pgardon, se hizo viral con millones de vistas en las redes sociales. Sonia terminó recibiendo felicitaciones por no reírse del dibujo y darle palabras de apoyo a su hija en medio de situación hilarante.

"Lo que más me daba risa era cada palabra que decía la mamá se aguantaba la risa, me dio gusto que ella no se burlara de su hija", "Me dio mucha risa pero también me pongo en el lugar del niño. Por culpa de los adultos que se reían dejaba de hacer las cosas que me gustaban", "Toda la fuerza de voluntad que tuvo que poner para no reirse jajajaja que lindo", "Sería la madre aguantando me la risa solo para que no llore", "¿Cómo le hizo? yp no hubiera podido calmarme para no reírme" y "La madre se esforzó al máximo, felicidades por eso".



Una parte de los usuarios afirmaron que se sintieron identificados con el papá porque ellos no hubieran sido capaces de contenerse al ver el retrato.

"Yo sería el papá", "Ese señor que se está muriendo de risa me representa", "No puedo evitarlo, pero siento que reaccionaría como el papá", "El señor sin pena se está burlando jaja eso es tan yo", "El papá no ayuda" o "Yo soy el papá en la vida", fueron algunos puntos de vista.



¿Ya conocías este divertido video? Dinos en los comentarios.

