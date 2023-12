Joven participa en intercambio navideño y recibe un regalo que no quería: su reacción se viraliza en TikTok

Los tiktoks que muestran intercambios de regalos aumentan cada vez más debido a la cercanía de las fechas decembrinas y si bien en la mayoría de los casos los participantes reciben algún objeto de su agrado, en otras terminan molestos al ver lo que les dieron, como pasó en el siguiente caso.

En video, joven recibe un regalo que no quería en intercambio navideño y reacción se viraliza en TikTok

La usuaria peruana de TikTok @alexandrarojo1 compartió que el pasado 19 de diciembre se había reunido con amigos en un restaurante para hacer un intercambio navideño. De acuerdo a la joven, la actividad la hicieron bajo la dinámica del "amigo secreto", es decir que no sabrían quién exactamente sería la persona que les entregaría su regalo.

Poco después de acomodarse en la mesa del establecimiento inició el intercambio y reveló que le daría el presente a uno de sus conocidos que tenía chamarra café y playera blanca. Al hacerlo, el muchacho tenía una sonrisa de emoción en su rostro, pero al ver que su regalo era una playera blanca se molestó y volvió a colocarla en la bolsa.

De hecho la alejó de su lugar dando a entender que la quería regresar y si bien en el clip no se escucha lo que dice se llega a interpretar que reclamó por la prenda y no estaba dispuesto a llevarla a casa, pues no era lo que había pedido. De nueva cuenta sacó la playera y la examinó, pero volvió a rectificar con sus gestos que le parecía horrenda.

El material titulado "Parece que se salió de control" obtuvo más de 3 millones de vistas y 7 mil comentarios en tan solo dos días, incluso llegó a hacerse viral tanto en Perú como en otros países de América Latina.



Los internautas no tardaron en externar su opinión al respecto y primero se manifestaron aquellos que tuvieron un ataque de risa por la expresión del joven, la cual terminó siendo única.

"Parece de esas playeras que te regalan los mecánicos jaja", "Lo siento amigo, no tenía intensiones de reírme de tu desgracia, pero amé tu cara de enojado", "Jaja su cara me representa", "La mejor reacción a un regalo decepcionante", "El verdadero mi primera chamba", "Jaja amé su reacción "no mano, ¿qué es esto?" se debería normalizar reaccionar así y exponer a los amigos secretos injustos", "Yo se lo hubiera devuelto igual que él", "Me encanta como no esconde su enojo", es lo que dijeron.

Usuarios de TikTok compartieron sus malas experiencias al participar en intercambios navideños

Lo ocurrido también hizo que las personas compartieran sus experiencias alrededor de los intercambios con "amigos secretos" y muchos, terminaron viviendo algo como el joven de la historia.

"Yo compré un adorno de 30 soles y a mi me regalaron un peluche viejo usado y quemado, nunca lo olvidaré, me puse a llorar", " En un intercambio yo pedí labiales y me regalaron muestras de labiales de colores, quedé", "Yo les gano a todos! A mi me regalaron un porta retratos de fútbol", "En mi primera chamba gasté mucho comprando lo que mi amigo secreto quería; pero yo recibí un álbum de fotos... que ya ni se usan y que yo NO había pedido", "De niña mi mamá me escogía el regalo más bonito para regalar a mi amigo secreto y a mi solo me regalaban cosas usadas o malogradas" y "Yo compré una caja de chocolates ibérica y me dieron un calzón amarillo, en ese entonces lloré pero ahora me río", resultaron ser algunas de ellas.



En un segundo video publicado por la misma usuaria de TikTok aseguró que el regalo estaba dentro del rango de dinero que se puso para el intercambio y que el joven sí había dado como opción de obsequio una playera, por lo cual no comprendía de todo su molestia.

