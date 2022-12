Hombre recibe taza de regalo de intercambio y su reacción se hace viral en TikTok: "¿Es broma?"

Con las celebraciones de fin de año tan prontas, en TikTok la temática navideña está ganando más fuerza, como la mamá que captó la reacción de sus hijos cuando el Grinch irrumpió en su casa para "robarse la navidad".

Actualmente grabar lo que reciben las personas en los intercambios de regalos se volvió tendencia; no obstante, un video se robó la atención por su desenlace.

Resulta más común de lo que parece que, al participar en esta actividad, algunas personas lleguen a molestarse por los regalos que reciben, ya que son de poco valor o improvisados, y eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Nico.

Video viral de TikTok muestra cómo un hombre recibió de intercambio una taza

Todo ocurrió cuando él junto con otras cuatro personas se encontraba intercambiando obsequios. Al inicio, se pueden ver algunos de los objetos que fueron regalados como bolsas, perfumes y relojes, pero el ambiente cambió cuando fue el turno del señor Nico de recibir su presente.

Emocionado, el hombre toma una bolsa con un moño dorado y al abrirla, se percata que se trata de una taza decorada y rellena de cacahuates. Inmediatamente, su rostro se transformó al mostrarse confundido por lo que le dieron.

"¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos (al rededor de 27 dólares). Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza esas ya son chingaderas".



El señor Nico comenzó a molestarse cuando explicó que todos habían acordado que el gasto para los obsequios era de 500 pesos, es decir alrededor de 25 dólares.

Con un tono de voz alto, el afectado trató de hacer que los demás empatizar con él, ya que hubieran reaccionado igual si les pasaba a ellos.

La taza que recibió el señor Nico de regalo tenía algo escondido

Aunque los otros participantes trataron de calmarlo, él no los escuchó y continuó reclamando por lo que recibió, a pesar de que le sugirieron que revisara mejor la taza.

"Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada", es lo que comentó el joven que le dio el regalo al señor Nico.



Poco después, la persona que estaba grabando el momento, demostró que dentro de la taza había algo envuelto y resultó ser un fajo de billetes que tenía 2 mil pesos mexicanos, es decir poco más de 100 dólares.



Al final, el señor Nico únicamente se quedó con los 500 pesos, ya que devolvió la taza, lo cual provocó que él se mostrara frustrado por lo ocurrido. Todos trataron de animar el momento con un aplauso, aunque al parecer no funcionó.

Así reaccionó Internet a la situación de Don Nico

La historia dividida en tres partes fue vista por más de 14 millones de internautas y acumuló diversos comentarios. Primero, estuvieron aquellos que se identificaron con el protagonista y expresaron que estaba en su derecho de enojarse.

"A mí una vez en un intercambio de 20 dólares me regalaron un mandil amarillo. La neta sí molesta, estoy con usted, Don Nico", "Se pasaron neta, hasta yo me enoje con Nico", "No estás solo Nico, somos muchos yo hubiera gritado también", "Con mayor razón se enojó, no es justo por eso no me gustan los intercambios yo regalaba cosas buenas y a mí puras baratijas" y "Grítelo Don Nico, hay gente fea que no se esmera en los regalos", resultaron ser algunos comentarios del primer video.



Así como pasó con el tiktoker que le hizo creer a su novia que le pediría matrimonio, muchos se mostraron molestos tras ver cómo acabó, pues argumentaron que fue una broma de mal gusto.

"Eso es una burla hacia su amigo, pero él hace ver como si es una buena acción, que horror de persona", "Le falto más cortesía, debió decirle que había una sorpresa y que buscara bien, le falto humildad el que regaló la taza", "Don Nico estoy con usted, el que le regaló la taza ya sabía su reacción y lo hizo con mala intención", "El que de verdad quiere ayudar no hace esto" o "Para mí, el verdadero enemigo sería el que da la taza, por que hizo todo premeditadamente y luego lo disfrazó como una "gran" acción", es cómo se expresaron en TikTok.