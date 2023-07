Joven hace creer a su papá que se va a casar y él enfurece: "Ni creas que quiero ir"

Es muy fácil que en TikTok una persona se vuelva viral, especialmente si su contenido es de comedia y causa risas incontrolables entre los usuarios, como la broma que te vamos a compartir.

Joven finge recibir anillo de compromiso para hacerle una broma a su papá

Stephany Leal es una tiktoker que se burla del comportamiento de la Generación Z ante diversas situaciones cotidianas, lo cual le ha dado más de 17 millones de seguidores.

Cada video que sube a su perfil @leal_stephany se hace viral, pero el que llamó la atención fue el que tuvo de protagonista a su papá.

Al parecer la joven decidió jugarle una broma vía WhastApp haciéndole creer que se acaba de comprometer compartiendo una foto de su mano con un supuesto anillo para ver cómo reaccionaba.

Si bien todos pensaron que la felicitaría, resulta que su papá mostró inmediatamente un rechazo total a la idea, tanto que trató de convencerla de no casarse.

"No hagas p********* por favor, no te vayas a casar no seas estúpida eso no se hace. No seas tan p****** como yo que me case a los 21 años y ya llevo cuatro divorcios, eso ya no se usa, no vayas a hacer una estupidez", fue lo que comentó en un audio de voz.



Stephany fingió no saber por qué estaba molesto y le pidió que le diera a ella y a su novio la bendición, pero su padre se negó rotundamente.

¡Qué bendición ni que la re ********! ¿cómo crees que te voy a dar la bendición? te voy a mandar una bendición para que vayas a re ***************. ¿Cómo crees que vas a andar casándote.



La actitud del señor hizo que la creadora de contenido amenazara a su papá con no invitarlo a la boda si seguía con esa actitud; no obstante, al final él aseguró no querer ir al evento y de nuevo, lanzó una segunda amenza.

"Mejor ni te cases porque si te casas voy y te descaso a puro c********* y al padre que te case le voy y le miento toda su m****".

El video sobre el falso compromiso hizo que Internet reaccionara con humor

El clip publicado el pasado 21 de julio llegó a ser visto hasta el momento por 1.8 millones de vistas y en los comentarios, los usuarios confesaron que la reacción de su papá les provocó risa.

"Tú papá es a toda madre", "La personalidad de tu papá es igual a la del mió jajaja", "Amé su respuesta", "Ese sería mi papá sin dudas", "Awww tu papá se puso muy feliz por la noticia, hasta acá contagia su felicidad ja", "Me alegraste la noche con esto, no paré de reír", "Se le bajó la presión al papá", "Creo que no quiere que te cases… pero no estoy segura" o "Yo apoyó a tu papá sus argumentos son muy válidos", fueron algunos comentarios.



Al final se desconoce si la broma fue planeada o legítima, pero a nadie le importo por lo divertida que resultó.

