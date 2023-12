Abuelito aprende a maquillar a su esposa con Parkinson y ella no puede contener las lágrimas: "Me veo hermosa"

Las muestras de cariño entre parejas de la tercera edad son compartidas en TikTok a diario y algunas llegan a conmover a todo el Internet, al punto de hacer brotar algunas lágrimas, tal como pasó con la siguiente historia.

Hombre maquilla a su esposa que padece Parkinson y video se hace viral

Fue el pasado 26 de diciembre cuando en la red social de videos cortos comenzó a circular un material muy particular donde se puede ver a un hombre aprendiendo todo sobre el mundo del maquillaje y cómo utilizarlos, pues su esposa no podía aplicarlos por sí misma debido a que parece Parkinson y los temblores de sus manos se lo impedían

Para no cometer errores él decidió contratar a una experta que le explicara para qué sirve cada producto, cómo y dónde debía aplicarlos con el fin de ayudar a que su esposa luzca más radiante.

Dentro del clip, se ve al hombre concentrado mientras la maquillista le explica la manera correcta de aplicar las sombras y mientras él duda sobre sus capacidades, ella lo alienta a seguir.

Después usó un lápiz rosa para darle color a los labios de su esposa y recibió felicitaciones por parte de la maquillista, puesto que lo hizo sin equivocarse.



El rostro del señor cada vez tenía una sonrisa más grande y no dudó en decir: "Ahí está mi chica", cuando vio su progreso.

Para el final, el hombre tomó un espejo y le mostró el resultado a su esposa, quien terminó encantada con su aspecto, pues al parecer había pasado tiempo sin ponerse maquillaje debido a su padecimiento.

"Me veo hermosa, me veo como yo misma", fue lo que expresó.



La mujer entre sollozos les agradeció tanto a la maquillista, como a su esposo, por hacer realidad su sueño sin dejar de sonreír y verse al espejo.

La reacción de la abuelita hizo que usuarios de TikTok terminaran en lágrimas

Si bien se desconoce el nombre de la pareja y donde fue grabado el clip exactamente, esto no impidió que se volviera viral con millones de vistas alrededor del mundo.

Las personas quedaron conmovidas por el romántico gesto del señor hacia su esposa a tal grado que no pudieron contener las lágrimas.

"Adiós me voy a mi esquina a llorar", "Yo solo quiero que me amen así", "No llevaba ni 3 segundos el video y yo ya estaba llorando", "No había llorado tanto por un video", "Me encanta llorar por gente que no conozco y por cosas que nunca me van a pasar a mi", "Ese señor llevó a la luna a su esposa", "Estoy llorando porque el señor resolvió", "Aquí llorando tan temprano" y "Me morí de ternura cuando puso sus manos en el rostro de su esposa", fueron algunos puntos de vista.



Además, la gran mayoría aseguró que así se ve el amor verdadero, pues el señor hizo todo lo posible por ver feliz a su esposa.

