Mujer se inseminó a sí misma para ser no compartir a su bebé con nadie: causó polémica en redes

Cada vez es más común escuchar historias sobre mujeres que no desean ser madres o aquellas que prefieren emprender esta nueva etapa sin una pareja, como Sykylar, una joven que radica en Nueva York, Estados Unidos, y que decidió críar a un bebé ella sola.

Madre soltera se hace viral en TikTok por practicárse una inseminación a sí misma en casa

Ella comenzó a compartir su travesía desde que supo de su embarazo y si bien, mantenía pocos seguidores en las redes, eso cambió después de revelar que su embarazo fue poco convencional, pues se auto practicó una inseminación tras recibir el esperma vía correo.

"Decidí elegir un donante que se pareciera a mí y fuera creativo y artístico. Realmente funcionó porque se parece a mí, no hay duda de que es mi hija. Me inseminé artificialmente en mi casa por mi cuenta con el esperma que me enviaron por correo. Fue un proceso muy fácil”, así lo comentó en un Tiktok.



Pronto comenzó a acumular una gran cantidad de fans, especialmente mujeres que como ella, buscaban ser madres solteras.

Sus videos conquistaron la red social, pues en ellos habla sobre su salud, la de su bebé y el crecimiento de su pancita, Ahora cuenta con más de 30 mil seguidores y más de 690 mil likes en su perfil.



A mediados del mes de junio, la tiktoker dio a luz a una niña sana a quien llamó Shy Storm. Desde su nacimiento, la mujer de 28 años ha subido diversos videos con su hija en brazos.

Skylar explicó en un video por qué decidió ser madre soltera

A petición de sus seguidores, Skylar reveló más información sobre por qué deseaba criar a su hija sola y recurrió a un donante de esperma privado, pues más allá de que es algo que buscó tiempo atrás, no quería traumar a su bebé en caso de que ella decidiera separarse de su pareja y terminaran divorciándose.

"He hablado sobre contactar a un donador de esperma durante toda mi vida. Nunca me imaginé tener un bebé con alguien, lo quería hacer sola. He hablado también sobre ser producto de un divorcio, no quiero que mi hija pase por eso. No quería compartir a mi bebé y otra cosa es que nunca he conocido a un hombre que me gustara lo suficiente para tener un bebé con él".

Continuamente, la madre primeriza revela que para ella ha sido una de las mejores decisiones de su vida y no se arrepiente en lo absoluto, aunque a veces pasa por momentos difíciles.

Su historia inspiró a muchas mujeres que buscan ser madres

Muchas usuarias de TikTok han mostrado admiración hacia la joven, pues demuestra que no hay imposibles.

"Quiero ser madre soltera por elección y ver tus videos me impulsan para lograrlo pronto", "Estoy emprendiendo el mismo viaje, tengo un poco de miedo, pero me encanta", "Ser una mamá soltera por elección es algo que poco se habla, me encanta que muestres lo positivo de ello", "Verte me da la certeza de que yo también puedo lograrlo".



En uno de sus videos, Skylar reveló que críar a una bebé sola "no es para mujeres débiles" y aconsejó a sus seguidoras que si lo planean llevar a cabo, deben pensarlo muy bien y no tomar una decisión apresurada.



En sus videos también comenzaron a mostrarse comentarios de mujeres que aprueban la maternidad solitaria, ya que ellas la ejercen.

"Pienso lo mismo. No podía imaginar hacer esto con nadie", "Embarazos no tóxicos, veo muchas razones para hacerlo sola. Le estás enseñando a tu hija fuerza e independencia", "Hacerlo sola es duro, pero sin duda vale más la pena que con una pareja" o "Me gustó hacerlo a mí porque no tuve que pelearme por los métodos de crianza con nadie, yo sola lo decidí y punto", son algunos puntos de vista que se leen en su perfil.



Skylar ahora se enfoca en compartir cómo está viviendo la lactancia materna, pues al ser su primer bebé, ha descubierto muchas cosas sobre el tema.