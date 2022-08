Joven se tatuó en honor a su abuela y la reacción de la mujer se hizo viral: ¿No le gustó?

En Internet muchas mujeres mayores han demostrado tener su encanto y carisma; por ello, el tiktoker Christian Renaud, un modelo fitness y creador de contenido, decidió rendirle un tributo a su abuelita de una forma especial y duradera: con un tatuaje.

Así reaccionó la abuelita al tatuaje que Christian Renaud se hizo en su honor

El joven es un chico de 22 años que nació en México, aunque también tiene ascendencia canadiense por su padre.

Ha reunido más de 13 millones de seguidores en TikTok gracias al contenido variado que sube, desde bailes hasta divertidos ‘sketches’ (escenas en tono humorístico de corta duración) en los que a veces aparece su abuelita, a quien define como el amor de su vida.

A raíz del gran cariño que le tiene a su abuela, Christian Renaud decidió tatuarse las iniciales y la fecha de nacimiento de la mujer. Tras mostrárselo, ella reaccionó de manera inesperada:



De inmediato la sección de comentarios se llenó de mensajes positivos en los que aplaudieron el gesto de amor del tiktoker, pues la reacción de su abuelita enterneció a más de uno:

“Ese tatuaje se volvió sagrado con ese beso”, “Los abuelos deberían ser eternos”, “Que suerte tienes, yo me tatué las iniciales de mi abuela cuando estaba internada y por desgracia no pudo verlo”, “Te tengo una idea para mejorarlo: tatúa el beso que te dio en sus iniciales” o “Pensé que no lograrían aguarme los ojos hoy, pero llorar por desconocidos es mi pasión”.

Christian Renaud presume a su abuelita en TikTok

El modelo y estrella de TikTok suele mostrar a su abuelita en sus videos, pues viven juntos y por ello son muy cercanos. Por ejemplo, en el siguiente material el veinteañero presumió que ella le preparó un plato de fruta después de una sesión de ejercicio en el gimnasio:

Además, Christian resaltó que acepta cada detalle de su abuela porque es consciente de que no durarán para siempre, reflexión que comparten varios de sus seguidores:



En otro clip, el joven elaboró un ‘sketch’ en el que le recomendaba a su abuelita salir con el viejito millonario que la pretendía para que disfrutaran de su fortuna juntos viajando a París, sin embargo, ella no estaba dispuesta a llevar a su nieto consigo:



Más de un internauta se divirtió con el video, especialmente con la frase de decepción de Christian, “ya no eres mi abuela”: