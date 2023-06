Chica comparte filtro de TikTok para usarlo de pretexto y quedarse más tiempo con su novio

Chica revela que filtro de lluvia falsa puede ayudar a que las parejas estén más tiempo juntas

La usuaria de TikTok May (@maay.25) compartió un filtro que agradecerían todas las adolescentes que quieren permanecer más tiempo con sus parejas.

En el video, donde se muestran calles desde la ventana, se ve que está lloviendo a cántaros y es justo ese el efecto que ella comparte, escribiendo: "Si estás en casa de tu novi@ y ya se acabó la hora en la que te dieron permiso, pero aún no te quieres ir, envíale el video a tu mamá con este filtro, se ve real".

Algunos usuarios respondieron también tomándolo por el lado cómico y hasta pidiendo más ayuda.

"Cuando esté con mi novio, se lo mando a mi esposo", "¿Y de noche?", "¿y si la mamá vive a 2 cuadras?", "Pov: Pasan gente normal caminando", "Estaba lloviendo dentro de la casa también", "Mi mamá: El señor que va caminando ya se mojo todo! Pobre, le va a dar un resfriado!", "Automáticamente mi mamá busca una lancha y va a buscarme", "Yo de mamá buscando el pronóstico del clima", "Mi mamá: eso no importa, no te vas a regresar a pie".



Unos más aseguraron que sus mamás no podrían ser engañadas de esa forma, compartiendo sus experiencias.

"Yo mentí que había una balacera con video todo y aún así fueron por mí", "Una vez lo hice y me dijo: 'a mí me vale que se caiga el cielo, te quiero a aquí ya'. Y pues tuve que tirarme una cubeta de agua para que pareciera real", "No tengo novio, pero mi mamá dice que me manda un Uber".



Y sorprendió la cantidad de usuarios que manifestaron que no podían emplearlo, porque son vecinos de sus parejas o viven a tan sólo unas cuadras de ellas.

"Le diría: yo también tengo TikTok, me sé los trucos", "Muy triste como vuelven a los muchachos más mentirosos, por eso cada día menos ganas me dan de darle su propio teléfono", "Si fuera mi hija le digo no importa acá te preparo algo calientito o te voy a recoger", "Cómo se ve que no conocen a las madres colombianas", "Me importa muy poco, así se esté abriendo el cielo o que caiga granizo se me viene ya para la casa", "Muy mal consejo para la juventud (sorry pero es lo que opino) hay que ayudarlos a ser mejores hijos no enseñarle a mentir a sus padres".



Pocos aseguraron que el filtro se ve muy falso y aunque algunos seguramente lo aplicaron o pusieron a prueba, dicho video fue subido no como un verdadero 'hack', sino como humor.

Sin embargo, la sencilla creatividad de la chica se hizo viral y al momento el video ya tiene más de 8.1 millones de vistas, 409,200 likes y miles de comentarios.

¿Te atreverías a poner a prueba algo así?