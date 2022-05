Más drama que 'Euphoria': cuatro amigas tienen una pelea en pleno trend de TikTok, ¿es real?

Los retos de TikTok han evolucionado y si bien algunos se consideran peligrosos, otros parecen ser más que inofensivos; sin embargo pueden causar daños irreparables.

No hace mucho, en la plataforma se inventó un reto en el que un grupo de amigos debe decir una verdad de alguna de las personas presentes sin mencionarlas directamente.

Un grupo de amigas sufrió las consecuencias del reto de TikTok

Esto resultó gracioso a los usuarios, ya que las confesiones en su mayoría eran embarazosas, y en ocasiones se salían de control como en el siguiente caso.

La cuenta de TikTok @djvsjekwvwjwlwkwjwgwwii compartió un video donde se pueden ver a cuatro amigas que decidieron grabarse para hacer el reto.

Pese a que todo comienza siendo risas y diversión, el ambiente cambia cuando la chica de cabello rizado, llamada Laura, comenta:

"A alguien de aquí su papá la abandonó por otra familia"



Posteriormente, se hace breve e incómodo silencio en el cual todas voltearon a verse, pues esto se refería a la chica de sombrero rosa, quien comienza a reclamar.



Entre risas, la joven que lo hizo, Laura, pide perdón, pero para su mala suerte la otra participante de sombrero rosa y que portaba un guante de box, no se queda con los brazos cruzados.

Decide tomar venganza inmediatamente al confesar:

"Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga"

El "drama" siguió subiendo

La discusión sube de tono conforme el clip avanza, debido a que Romina (la del top blanco) es la única del grupo que tiene novio.

En poco segundos ambas comienzan a hacerse de palabras y salen del cuadro. Para justificar su acción la joven de sombrero rosa menciona "pues para qué sacó lo de mi papá".

La grabación continúa mostrando la tensa plática, y al fondo se puede escuchar la pelea verbal entre las dos jóvenes.

La opinión de los usuarios de TikTok

El video logró replicarse con más de 60 mil me gusta y alrededor de 10 mil comentarios.

Muchos usuarios en Twitter se quedaron impactados por el nivel de drama que se había capturado el cual, incluso, era mejor que las series de televisión más populares.

"En este minuto hay más drama, intriga, vueltas de tuerca y finales inesperados que en los 7 episodios de 'Mare of Easttown', "Este video estuvo mejor que la última temporada de 'Euphoria', " No puedo con esta novela" o "Rue, Cassie y Maddy versión mexa" son solo algunos de los comentarios en redes.



El Internet se dividió entre aquellos que condenaron la acción de la chica de sombrero rosa por hacer la confesión de infidelidad de su amigas; mientras que otros la defendieron, en su opinión "Laura se lo buscó" por tocar temas tan sensibles.

"El que se lleva se aguanta", "Bueno, por lo menos la de sombrero rosa pidió perdón a Romina ante de decir lo que hizo la de la ropa amarilla", "Se lo merece Laura" o "La chica quería hacerse la graciosa y terminó pagando los platos rotos, que bueno".



Adicionalmente se creó el hastag #teamogorritorosita para que los usuarios de TikTok mostraran su apoyo a la joven de la cual se desconoce su nombre.



Muchos otros expresaron que este clip no era real, y es que pudo ser actuado para hacerse viral (algo muy común en la plataforma).

Hasta el momento se desconoce si fue verídico o todo resultó ser montado.

"Sí esta bueno, pero ¿neta no creen que sea falso? quizá lo ensayaron antes", "No me convence del todo, algo actuado creo yo" o "A mi no me engañan, todo fue planeado" son algunas de las posturas de los internautas.



Lo único seguro es que este video demostró que las palabras pueden herir más que una acción física, tanto así que son capaces de desmoronar una relación de amistad en segundos.