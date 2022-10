Familia se disfraza como los personajes de 'Vecinos' y conquistaron TikTok: Benito es igualito

Desde 2005 la serie 'Vecinos' ha formado parte de la televisión mexicana, y a pesar de que en 2021 sufrió una pérdida importante con el fallecimiento del actor Octavio Ocaña , aún continúa al aire.

Familia se disfraza como personajes de 'Vecinos' y recrearon el intro en TikTok

Gracias a que pronto se celebrará Noche de Brujas, muchas personas han compartido sus ideas para disfrazarse este año con poco presupuesto y quienes parecen haber ganado por su creatividad, fueron los miembros de una familia, debido a que se vistieron como los personajes de la comedia.

En un video de TikTok publicado por la cuenta @olgafelix38, a finales del mes de septiembre, se puede ver a 11 personas, tanto mayores de edad como niños disfrazados como estas figuras de la televisión.

Acompañados del tema musical principal de 'Vecinos', uno por uno comenzó a bajar de unas escaleras y a actuar como sus personajes, haciendo alusión al intro de la serie.

Gracias a que en la descripción del clip se usaron diversos hashtags que tenían relación con el programa, logró hacerse viral y ser visto por más de 2.3 millones de personas.

Algunos de los personajes que destacaron en el desfile fueron Benito Rivers, el vagabundo Jorjais, Magdalena Pérez, Silvia entre muchos otros más.

Internautas señalaron cuál fue su disfraz favorito de 'Vecinos'

En los comentarios esparcidos en las diversas redes sociales, muchos usuarios aplaudieron su ingenio y los felicitaron, pues todos tenían un gran parecido a los personajes originales.

"Nunca se me hubiera ocurrido, me encantó", "Toda la familia se unió para esto, pero amé más a la niña que se disfrazó de Benito Rivers", "Sus disfraces están sencillos, pero súper creíbles, se nota que con poco se puede hacer mucho", "Me encanta que además actuaron como ellos, les doy un 10", o "La idea es sensacional y lo hicieron muy bien", fueron como se expresaron en Internet.



El más elogiado, fue el hombre que se caracterizó como Germán Martínez, pues los usuarios de la red, aseguraron que lucen idénticos por la ropa y su característica playera que deja a la vista su estómago, tal como se ve en la televisión.

"Denle el premio al que se vistió de Germán, es el mejor", "Mi favorito fue el de Germán, hasta trae la gorra y su escoba", "Todos son ganadores, pero el que llama más la atención es el último, Germán" y"El doble de Eduardo España sí existe", son los mensajes que se pueden leer en la red.