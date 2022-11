Joven tiene encuentro cercano con un oso en su escuela: se 'hizo la muerta' para salvarse

Los videos de osos "asaltando" tiendas para robar comida o invadiendo espacios públicos son cada vez más populares en redes debido a la urbanización, pero aún así, verlos interactuar con humanos no deja de causar impresión.

En Internet rondan incontables videos de personas que han experimentado encuentros con estos mamíferos que pueden llegar a pesar más de 100 kilos. Si bien, algunos resultan inofensivos y divertidos, otros lamentablemente son todo lo contrario.

Oso pasea dentro de universidad en México, asusta a estudiante

Quien vivió en carne propia uno de estos encuentros cercanos fue una estudiante mexicana que se encontraba descansando en una banca dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México.

Al percatarse que se la estaban grabando, ella voltea a la cámara para saludar, pero después de girar su cabeza al otro lado fue cuando notó que un oso de talla mediana estaba a centímetros de ella.

En lugar de reaccionar con un susto o tratando de alejarse corriendo, ella optó por cerrar los ojos y taparlos para esperar que el oso no se acercara más. Para su fortuna, éste no tuvo curiosidad por la joven y se ve que poco a poco se aleja de manera pacífica.

El video se volvió viral y fue objeto de risas entre internautas

El video publicado el pasado 13 de septiembre y que fue visto por más de 6 millones de usuarios, se volvió objeto de risas por dos razones principales, la primera fue por la manera en que trató de pasar desapercibida la joven, al tapar sus ojos. Lo cual hizo que los demás pensaran que se estaba "haciendo la muerta".

"Me estás diciendo que la técnica de 'hacerte el muerto' sí funciona", "El oso: 'voy hacer como que no te vi'", "Jamás creí en la teoría de 'hacerse el muerto' hasta hoy", "Si me tapó los ojos no me ve, jajaja lo mejor del video", "Y el oso: 'no manches si aquí estaba y de repente desapareció'", o "La fiel prueba de que 'hacerse el muerto' te puede salvar la vida", fueron algunos de los comentarios populares del tiktok.



Otros tantos externaron su admiración por la chica, ya que no todos hubieran reaccionado igual que ella, es decir sin hacer ruidos y mantiéndose quietos. Al igual que hizo una familia tras ver que un cocodrilo entró a su casa.

"Amiga mis respetos, yo hubiera gritado como loca e igual no lo lograba", "Yo hubiera corrido y quizá el final sería diferente", "Mantuvo la calma eso es bueno, nervios de acero le dicen", "Qué buen instinto de supervivencia, yo hubiera corrido y gritado. Una vez le gruñí a un perro de la calle y me atacó" y "Admiración total por no ponerse nerviosa, yo hubiera gritado mucho", fue lo que opinaron al respecto.



De acuerdo con los internautas locales, esto no les sorprendió del todo, ya estos animales son vistos con regularidad merodeando cerca de hogares o espacios abiertos que son frecuentados por personas.

A continuación puedes ver el video.



Por otra parte, diversos medios confirmaron que otros estudiantes vieron al mismo oso despreocupado en otra parte del campus momentos después, específicamente rascándose bajo un árbol.