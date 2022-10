Oso salvaje interrumpe propuesta de matrimonio y la reacción de los novios se hizo viral

Documentar las propuestas de matrimonio en TikTok es una tendencia que creció con rapidez, y si bien muchos de esos momentos logran emocionar a los internautas por la gran sorpresa que le dan a sus parejas, a veces estas ceremonias se salen de control.

Es bien sabido que la organización para pedir una mano en matrimonio puede llevar semanas o meses de planeación y resulta que un hombre mexicano, ya tenía todo listo, pero algo logró interrumpir el mágico momento.

Pareja recibió inesperada visita de un oso durante su propuesta de matrimono

Al norte de México, específicamente en el estado de Nuevo León, se registran con frecuencia avistamientos de osos salvajes en zonas pobladas, los cuales logran ingresar en casas o lugares habitados por seres humanos.

Quien no tomó esto en cuenta, fue un hombre de mediana edad que al grabar como le pedía matrimonio a su novia en un lugar decorado con un letreto que decía 'Marry Me', rodeado de pétalos de rosas y a la luz de las velas, terminó siendo opacado por un oso negro que se atravesó en video.

Mientras se arrodillaba el joven, sacaba el anillo y veía la reacción de su novia, pasó el animal salvaje con mucha tranquilidad y siguió su camino sin interrumpir; no obstante, los novios se quedaron atónitos en sus posiciones para no llamar la atención y también se rieron un poco por vivir una escena que parecía salida de una película de ficción.



Durante los segundos en los que el oso camina, se escuchó un silencio corto que fue roto después de que una persona tras la cámara comentara "Qué buena anécdota".

La extraña escena que ocurrió a principios de octubre en Chipinque, Monterrey, se volvió viral al esparcirse por Internet, aunque tuvo una mayor popularidad en TikTok, donde los usuarios hicieron de las suyas y cambiaron el audio del video original por uno más divertido, como por ejemplo el que pertenece a un diálogo de la caricatura 'Bob Esponja', donde el personaje principal dice: ‘¿Qué es eso?’.

En las diversas redes sociales acumuló millones de vistas y los comentarios fueron de lo más variados. Algunos apuntaron lo improbable que era la escena y otros, no se detuvieron para externar lo gracioso que les pareció el momento.

l video viral de TikTok tuvo diversas reacciones en Internet

"Definitivamente el oso fue el que dio el toque de un día único e inolvidable", " ¿Cuántas probabilidades había que pasara esto? Parece tan irreal", "De no ser por el video no creería que un oso irrumpió una propuesta, es bizarro, pero divertido", "Yo también me hubiera reído de estar ahí", "No sé cuántas veces ya vi el video y no dejó de reír es tan improbable como entretenido", o "No puedo dejar de reír, es uno de mis videos favoritos", son los diversos puntos de vista.



A la par se hicieron bromas respecto al protagonismo del oso y usuarios de la red imaginaron lo que el animal pudo haber pensado al ver la romántica escena e irrumpirla.

"El oso: Una disculpa, perdón por atravesarme, y felicidades eh", "El oso: Ay no que cursis con permiso", "El Oso: Hola buenas noches voy pasando, no se preocupen sigan con lo suyo", "El oso: ¡Vivan los novios", y "El oso: Si te dice que no me la como", fue la manera en que los usuarios más creativos divirtieron a todos.



A pesar de la viralidad del video aún no se sabe el nombre de los novios o su opinión sobre su encuentro cercano con el oso, lo cual fue señalado como un augurio de buena suerte entre los internautas.