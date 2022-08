Turista causa polémica por quejarse del olor de los alemanes: "En México olemos a suavizante"

Mau Gonzalez es un tiktoker mexicano con más de 400 mil seguidores en la red sociales, y a través de videos cortos compartió sus experiencias como turista en Alemania.

Sin embargo, no se trataron de interesantes anécdotas (como las del niño sacamonedas de Veracruz), sino que fueron experiencias surgidas a partir del choque cultural que experimentó y por ello causó polémica en la plataforma.

TikToker aseguró que los alemanes huelen feo e internautas enfurecieron

El joven originario de Monterrey, México, contó que tras cinco días estando en Alemania notó un fuerte olor en los alemanes e incluso los comparó con sus compatriotas, comentando que al menos ellos sí usaban desodorante o suavizante de telas con aroma para evitar hedores. A continuación el video:

Tras escuchar los comentarios del joven, varios internautas dieron su punto de vista, pues algunos comentaron que, por cultura, los hábitos de higiene son diferentes entre los europeos y los mexicanos:

“Creo que por historia cultural siempre fuimos limpios en nuestra persona”, “Una francesa lo confirmó después de vivir unos años en Latinoamérica, ella oía esos comentarios y decía que no, hasta que regresó a su país y los olió”, “En México llueva, truene, haga frío o calor nos bañamos”, “Mi marido es extranjero y confirma que olemos a suavizante de telas”, “No es por presumir, pero en Italia me reconocieron como mexicana porque dicen que tenemos los dientes muy limpios y siempre nos peinamos” o “En México aunque sea un limón nos echamos para no oler a sudor”.

Claro que también hubo quienes calificaron de grosero el comentario de Mau Gonzalez, al relacionar el olor con la composición genética, la alimentación o el cuidado del agua de los alemanes:

“Yo creo que simplemente huelen demasiado fuerte. Probablemente por los genes, como pasa con los japoneses y por eso no sudan. Antes de criticar deberían informarse”, “Yo creo que se debe a lo que comen. Estuve un mes y medio en Italia y cuando regresé todos me decían que olía feo” o “En Europa el agua es un problema y en Latinoamérica nos vale, por eso nos bañamos diario”.

Mau Gonzalez compartió sus anécdotas como turista en Alemania

Además de explicar que los alemanes despiden un olor fuerte, el tiktoker mexicano contó que los adultos mayores lo miran fijamente cada vez que hablaba en español en un espacio público. Aspecto que lo suele incomodar.



Además, el joven dijo que esa no es la única experiencia sorprendente que ha vivido con mujeres alemanas, pues el joven se dio cuenta de que muchas de ellas usan bicicleta para transportarse, a pesar de ser de edad avanzada. A continuación la grabación: