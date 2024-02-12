Premio Lo Nuestro

Joven intenta grabar un video "aesthetic" y termina derrumbando un poste por accidente: ¿hubo heridos?

Las personas pueden captar accidentes al momento de querer crear contenido, así como esta chica que "dañó" la vía pública sin querer.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Todos los días llegan nuevos videos virales a TikTok y algunos muestran impactantes accidentes que afortunadamente no dejan heridos, lo cual experimentó una chica al intentar ser 'aesthetic'.

Joven graba video para ser 'aesthetic' y tira un poste de luz

Dicha palabra que se traduce al español como 'estética', se entremezcla con la nostalgia romantizada y emite una vibra relajada gracias a su minimalismo. Millones de mujeres adoptaron el estilo para ganar popularidad en redes sociales desde hace años atrás y una chica al intentarlo fracasó, pero repartió ataques de risa en TikTok.

Se trata de la usuaria @annascends, quien el pasado 28 de enero tomó su celular para grabar un video aestheric . Dentro de su clip la joven se mostró dando vueltas a un poste y al parecer, quería acompañarlo de una frase que generara inspiración.

Aunque la idea sonó muy bien, en la realidad las cosas no salieron como ella quería, pues mientras daba vueltas feliz al objeto, este comenzó a tambalearse debido a que no estaba bien fijo al suelo. Fue así que al apoyarse de más, el poste terminó en el suelo y quedó en shock al ver lo que había provocado.

Para su fortuna nadie resultó herido, debido a que era la única persona en el lugar y al parecer no pudo hacer nada para volver a levantar el poste.

@itsatseea

Replying to @faule._.sau_ I swear I was in my main character moment. #aestheticlife #summervibes #annascends_ #aesthetic

♬ original sound - Anna Maria (Atseea) 🌊

El divertido clip titulado "Por esto dejé de intentar ser aesthetic" se reprodujo con el sonido de tendencia, "Esta parte de mi vida se llama paz", para burlarse más del intento fallido.

La autora apuntó que para ella lo aesthetic es visualmente agradable, y se suponía que el material sería un pequeño clip para crear una recopilación de su verano.

Así reaccionaron los internautas al curioso TikTok viral

El video de TikTok hizo que los usuarios confesaran que al intentar ser 'aesthetic' causaron también accidentes

En TikTok el curioso clip obtuvo más de 33 millones de views y los internautas se sintieron identificados con el incidente porque en el pasado también intentaron grabar videos o fotografías con el estilo mencionado, y fracasaron.

"Me acabas de desbloquear un recuerdo que nunca pensé recordar cuando me llevo la poli porque hice lit lo mismo", "Una vez quería hacer una foto aesthetic y rompí una lámpara", "Una vez también tuve un accidente siendo aesthetic", o "Definitivamente no era buen momento para ser 'aesthetic', fueron algunos de ellos.


A pesar de que muchos se dedicaron a atacarla por tirar el poste, otros mostraron alivio al ver que nadie salió herido y evitó que en el futuro pudiera caer en una persona o en un auto en movimiento.

@itsatseea

#aesthetic #aestheticlife #holidayrecap #summervibes #annascends_

♬ original sound - bella ☮︎


¿Qué piensas de este clip? Dinos en los comentarios.

