Mujer mostró su vientre al estar embarazada de trillizos: su aspecto dejó sin palabras a Internet

Las mujeres cada vez se animan más a mostrar su viaje cuando están embarazadas , los retos y la preparación para recibir a sus hijos; no obstante, el caso de una joven europea llamada Michella Meier-Morsi dejó muy impactados a los usuarios de TikTok .

Resulta que la creadora de contenido optó por grabar un video donde mostraba el proceso de crecimiento de su pancita, pues pronto sería madre de trillizos.

En video, mujer muestra el aspecto de su vientre con tres mellizos y usuarios quedan impactados

En un clip compiló como lucía su vientre semana a semana y pese a que en un inicio parecía tener un tamaño promedio no tardó en revelar que es todo lo contrario, pues cada vez esta parte de su cuerpo comenzaba a crecer de manera descomunal.

Durante la recta final del embarazo Michella ya no tenía una pancita redonda, más bien comenzó a tomar una forma extraña y alargada, la cual debía sostener con sus dos manos por su seguridad.

Los bebés nacieron sanos vía cesárea a finales de 2022, pero aún así su enorme vientre dejó perturbado a Internet, pues publicó un video jamás antes visto de su embarazo donde muestra primero cómo lucía embarazada y luego cargando a sus tres hijos.

@michellameiermorsi Mit livs vildeste og tungeste rejse💙💙💙Både vægt- og følelsesmæssigt.Det føles som i går, at jeg havde den kæmpe mave - men det er snart fem måneder siden, at de kom ud🙈Men jeg tænkte, at mimFørste TikTok-video skulle være en trip down memory lane❤️Her er maven fra uge 12 til 35+2🤯Og selvfølgelig med verdens smukkeste mirakler til slut😍Jeg savner ikke tyngden, smerterne, frygten for tidlig fødsel, det psykiske pres eller at være bundet til min seng - men jeg savner lidt babyerne inde i den.Det lyder sikkert helt vildt fjollet, men jeg nød deres små bevægelser og puf.Og jeg sidder nogle gange stadig og venter på en bevægelse, hvis jeg drikker en sodavand eller et iskoldt glas vand😅🙈 og bliver en anelse skuffet, når det går op for mig, at det ikke kommer til at ske🥴Men mest af alt bliver jeg så sindssygt taknemmelig for, at vi klarede den, når jeg kigger på denne lille video.Vi står med tre sunde og raske drenge, der vejer mellem 6 og 7,5 kilo🤩Jeg er stolt og lettet og lykkelig! Og jeg har aldrig været så træt i hele mit liv🤣🤣🤣Vi gjorde det!#trillinger #triplets #tripletpregnancy #gravid #pregnancy #tripletmom #pregnantbelly #pregnantphoto #35weekspregnant #35weeks #uge35 #duedate #duedatetoday #termin #tripletjourney #pregnancyjourney ♬ Love My Life - Robbie Williams

En TikTok las personas reaccionaron de distintas maneras al aspecto de su vientre

"No sé qué acabo de ver", "Yo no sabía que así se veían los embarazos de trillizos, creo que quedé traumada", "¿Cómo le hago para borrar esto de mi mente?", "OMG ¿es real?", "No sabía que una mujer embarazada podía verse así", "Hubiera preferido no ver esto, ya no puedo sacarme esta imagen de la mente" o "No puedo mirarlo, me da dolor solo de hacerlo", fueron algunas opiniones.



Dicho clip que fue subido a Internet el pasado 14 de junio tuvo una viralidad extrema a tal punto de ser visto únicamente en dicha red social por más de 100 millones de personas, algo que no muchos tiktokers pueden lograr.

Michella recibió muchos comentarios de personas afirmando que su pancita era muy hermosa y que ella era una gran mujer por afrontar este gran reto físico como mental de cuidar a tres bebés cuando hace 5 años ya había dado a luz a un par de gemelas.

"Impresionante barriga durante el embarazo de tres!! que hermosos están ahora", "Qué chica tan fuerte es un gran ejemplo a seguir", "Wow que pancita tan hermosa, no es algo que se vea de manera frecuente", "La definición de mujer valiente y amor de madre", "Mis respetos para las mujeres que pasan por algo así, no me lo puedo imaginar, debe ser lindo y aterrador a la vez", " Cada día me sorprende mas el cuerpo de nosotras" y "Mi total admiración para esta mujer, es lindísima y logró algo que no todos podrían, es la manera en que reaccionaron.



Ahora que sus bebés tienen más de 5 meses de edad, Michella se dedica a crerar contenido en TikTok junto a ellos mostrando cómo suelen jugar, las interacciones que tienen con sus hermanitas y la manera en que se las ingenió para darles leche materna al mismo tiempo.

@michellameiermorsi Jeg har lige født dem… har jeg ikke?!😭😳 Sådan føles det i hvert. Det er kun et øjeblik siden, at jeg lå i en hospitalsseng sammen med tre bittesmå drenge med sonder og en enkelt med CPAP. Og i dag er de 17 måneder gamle. Og før jeg har nået at blinke med øjnene, rammer de 1,5 år - som for mig føles som at gå fra baby til tumling. Sådan har jeg nok set Teddy længe og Charles i et par uger. Der sker et eller andet, når de selv kan gå. Så forsvinder babyen… Gabriel føles stadig lidt som en baby for mig, selvom han dagligt er på vilde missioner - men det er nok fordi han fortsat kravler og i højere grad skal bruge min hjælp. Men nu er de altså 17 måneder, og det er ikke bare tiden, der går absurd stærkt. Det gør deres udvikling også. Jeg kan vitterlig mærke forskel fra dag til dag - også selvom jeg er sammen med dem hele tiden. Deres forståelse, opmærksomhed i forhold til hinanden, deres måde at lege på, spise på, pludre, vise kærlighed… Jeg elsker det! Jeg nyder hvert eneste sekund. Men jeg bliver også lidt trist. For det går lidt for stærkt for moderen. Og jeg savner mine babyer. 17 måneder… 516 dage har de været i vores liv. Hvor blev de af😳❤️ #trillinger #triplets tripletmom⁣ #tripletlife #momlife #barselsliv #livetmedbørn #tripletsoftiktok #fyp ♬ i love you baby - Emilee



¿Tú ya habías visto este video viral en TikTok? comparte tu opinión con nosotros.

