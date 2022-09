Hombre decía haber sido creado con Inteligencia Artificial y su caso impactó a TikTok

Curt Skelton es un tiktoker y estudiante universitario que, a través de un videoclip publicado el 25 de agosto de 2022, declaró haber sido creado por una joven llamada Zahra Hussein por medio de programas de Inteligencia Artificial.

Supuestamente, se había tratado de un proceso parecido al del artista digital Hidreley Diao para transformar personajes de caricatura a imágenes hiperrealistas de personas en la vida real. Sigue leyendo para saber más al respecto.

La historia detrás de Curt Skeleton, el tiktoker que aseguró no ser real

Bajo la premisa “¿La inteligencia artificial reemplazará el papel de los artistas de efectos visuales?”, el tiktoker Curt Skeleton afirmó que él mismo era una creación tecnológica.

En el video narra que, mediante el programa DALL-E, consiguió crear el rostro de un veinteañero combinando las facciones del presentador Conan O’Brien con las del actor de 'La casa del dragón' (2022) Matt Smith para que luciera “divertido, pero feo”.

Posteriormente, empleó el software Convert Skeleton para hacer de la imagen un modelo tridimensional, de ahí que la cuenta se llama ‘Curt Skeleton'. También se empleó el programa Deepmotion y Deep Fake Lab para animar de forma hiperrealista los gestos y movimientos.

Mientras que la voz fue el único elemento que no se generó por medio de la inteligencia artificial, sino que fue editada a partir de una real en el programa Respeecher Voice Marketplace.



El videoclip sobre la creación de Curt Skeleton actualmente ha acumulado más de 19 millones de reproducciones y sembrando dudas entre los internautas: "Estoy teniendo una crisis, ¿está siendo honesta o no?", se podía leer en la sección de comentarios.

Fue mediante una entrevista con ‘Insider’, publicada el 12 de septiembre de 2022, que el tiktoker reveló toda la verdad. Para empezar, él mencionó que es un estudiante de cine en la Universidad Estatal de California y que trabaja medio tiempo en una licorería.

Asimismo, expresó que el video era una sátira sobre el temor que rodea a la Inteligencia Artificial, pues muchos creen que podría suplantar al ser humano (como se ha visto en la ciencia ficción). Incluso apuntó a que la broma le ayudó a demostrar que la gente sabe muy poco sobre las IA y que no se toman el tiempo para investigar sobre noticias falsas, pues varios de los programas mencionados en la grabación ni siquiera existen.

"Honestamente, esperaba unas 20 mil visitas como máximo, así que si el 50 por ciento de 20 mil que no entienden una broma no es tan malo ni impactante. Pero el 50 por ciento de 16 millones es malo. Ese no fue el plan. Después de darme cuenta de que había engañado a muchas más personas de las que nadie debería, supe del poder que tenía. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que seré mucho más cuidadoso en el futuro”.