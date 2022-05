Todo sobre el instructor de baile más famosos de TikTok y por qué está causando sensación

TikTok ha logrado crear celebridades a nivel mundial, tal es el caso de este instructor, que ha sido apodado como el "maestro chino", y con sus pasos ha encantado a los usuarios de la plataforma.

Sus videos que muestran sus coreografías al aire libre, sus coordinados movimientos, la melodía que los acompaña y su rostro sin expresión mientras baila, lo han hecho un personaje muy viral.

¿Quién es el famoso y misterioso maestro de baile?

La cuenta @truongthienphuc05 es la que alberga los más de 100 videos cortos del hombre de mediana edad que, al parecer, da clases de baile por las noches en alguna plaza pública por simple gusto.

Sus sencillas coreografías, más las melodías pegajosas, se volvieron adictivas, además muchos quedaron encantados con su físico y movimientos.

"Está tan fascinante que no me canso de verlo", "Es muy hipnotizante", "Apenas lo miré y busqué más videos, no sé por qué es adictivo", "No se que hago aquí, pero no quiero salir!", "Quiero un maestro así es muy guapo", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.



De manera frecuente, la cuenta de TikTok comparte videos donde el hombre de cabello largo, lentes y vestimenta formal parece liderar a varias personas para bailar juntos, aunque se desconoce si él maneja el contenido, ya que la descripción del perfil se encuentra vacía.

La curiosidad de los internautas fue tanta que, incluso, se preguntaron de dónde era originalmente, pero debido a la nula información pública, se desconoce de manera certera.

En los comentarios de sus publicaciones se comenzó a creer que era de China; sin embargo muchos apuntan a que es de Vietnam por los alrededores que se pueden ver en el fondo, y, claro, por las canciones que utiliza en su material.

¿Por qué está causando tanta sensación?

Dos factores son los que comenzaron a caracterizar al hombre amante del baile.

El primero, fue que en muchos de sus videos usa una canción en particular llamada 'Ma Baker', del artista Boney M.

Y el segundo, es que en sus clips jamás muestra alguna expresión de alegría al bailar, simplemente permanece serio al momento de mostrar su pasos.

En sus bailes se pueden ver a mujeres y hombres por igual tratando de seguirlo como si se tratara de una tabla rítmica y, pese a que no realiza movimientos originales o muy elaborados, se ganó el corazón del público que ya no puede dejar de verlo.

En su perfil @truongthienphuc05 acumula hasta el momento más de 300 mil seguidores y más de 5.8 millones de likes que provienen de todo el mundo.

¿Qué puedes encontrar en su perfil?

Adicional de sus coreografías, el hombre también comparte otro tipo de videos donde se le puede ver comiendo, cocinando, pasando tiempo con sus alumnas y con lo que parece su familia.

Por el momento no se ha animado a decir su nombre o de qué país es; posiblemente por la presión de sus fans y la fama que tiene, esto cambie en un futuro no muy lejano.

A parte de sus pasos, el maestro de baile siguió una sencilla combinación de hashtags en sus videos para poder posicionarlos y así lograr ser viral.

De hecho, estos son los únicos que se repiten una y otra vez en sus publicaciones, debido a que ni siquiera tiene una descripción.

La reacción de los tiktokers

Gracias a los videos subidos por la cuenta @truongthienphuc05, muchos creadores de contenido han soltado su imaginación respecto al tema de los baile del "maestro chino" y trataron de integrarse a su clase como un alumno más.

Otros no tardaron en tratar de imitarlo y aprender sus pasos a la perfección para poder brillar como él en las fiestas.



Para finalizar, igual se preguntaron cómo es que podía moverse de esa manera sin siquiera hacer una mueca en su rostro, pues parecía algo casi imposible de hacer.

"No dejo de pensarlo", "Yo también pensé lo mismo cuando lo vi", "Yo también me debo de concentrar para hacer un baile de coreografía por que si hago gestos me distraigo" o "Así son todos los asiáticos no sonríen", son algunos puntos de vista de los usuarios.