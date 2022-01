Amy Schumer se hizo una liposucción y mostró su nueva figura en traje de baño

Con el paso de los años, las actrices de Hollywood han tenido el valor de confesar cuáles y cuántas cirugías plásticas se han realizado para mejorar su apariencia, sin importar el qué dirán.

En cuanto a Amy Schumer, ella siempre se sinceró respecto a cómo se sentía con su cuerpo y los problemas que enfrentó al ser juzgada únicamente por su apariencia.

Amy Schumer promueve

mensajes 'body positive"

La actriz llegó a un punto en donde se cansó de oír y leer comentarios negativos, entonces en 2016 mandó un mensaje en redes sociales donde mostró lo orgullosa que estaba de si misma al ser nominada para los premios Emmys como Mejor Actriz Principal.

"Es un gran honor estar nominada a 2 Grammys y ser considerada para interpretar a un icono importante y en evolución. ¿Es una vergüenza para los gordos si sabes que no lo eres y tienes cero vergüenza en tu juego? No lo creo. Soy fuerte y estoy orgullosa de cómo vivo mi vida y digo lo que quiero decir y lucho por lo que creo y me lo paso en grande haciéndolo con la gente que quiero. ¿Dónde está la vergüenza? No está ahí. Es una ilusión. Cuando me miro al espejo sé quién soy. Soy una gran amiga, hermana, hija y novia. Soy una cómica de primera que actúa en escenarios de todo el mundo, que hace televisión y películas y que escribe libros en los que lo expone todo y que no tiene miedo, como tú. Cualquiera que haya sufrido acoso o se haya sentido mal consigo mismo, yo estoy ahí luchando por ti, por nosotros. Y quiero que tú también luches por ti. Tenemos que reírnos de los que odian y simpatizar con ellos. Pueden gritar todo lo que quieran. Nosotros no los oímos porque estamos haciendo cosas. Estoy orgullosa de predicar con el ejemplo. "Digo si soy hermosa, digo si soy fuerte. Tú no determinarás mi historia. Yo lo haré".



La actriz confesó que en el pasado tuvo mucho problemas de salud debido a que padecía endometriosis y después de dar a luz a su hijo Gene David Fischer, en 2019, mostró sin tabúes cómo se veía su cuerpo.

Los dolores a causa del padecimiento no disminuían, entonces en septiembre del año pasado tuvieron que extirparle el útero y el apéndice, procedimientos que la hicieron sentirse como una "persona nueva".

De manera complementaria para mejorar el aspecto de su vientre se hizo una liposucción y ahora que está recuparada al cien por ciento subió fotos posando en la playa con gran seguridad.

Schumer nunca se sintió mejor

Amy se mostró feliz a la orilla del mar usando un par de gafas oscuras y un traje de baño negro completo con la espalda parcialemente descubierta. Junto a las imágenes escribió un mensaje con un poco de humor.

"Me siento bien. Por fin. Ha sido un viaje gracias por ayudarme a recuperar mi fuerza @seckinmd (endometriosis) @jordanternermd (liposucción) nunca pensé que haría algo pero habla conmigo después de que tu útero no se contrae durante 2,5 años y cumples 40. @paulvincent22 vickie Lee (acupuntura) mi chica Nicole del tox mis amigos y fam. ¡Vamos!".



Su publicación realizada el 18 de enero acumuló cientos de halagos por parte de sus seguidores, quienes remarcaron que es toda una inspiración por su sinceridad acerca de la aceptación sobre el cuerpo y los estragos que se pueden vivir.

"¡Te ves fabulosa! ¡Siento que hayas tenido que pasar por el dolor de esos problemas de salud!", "¡Se ve muy bien! ¡Qué inspiración!" u "Ojalá tus compañeros famosos siguieran tu ejemplo y fueran HONESTOS en estas cosas. ", son algunos de los coemtarios más destacados.

Aunque la protagonista de la cinta 'I Feel Pretty' no mencionó cúando presisamente decidió retirar el tejido adiposo de su cuerpo, los resultados la dejaron más que satisfecha y a la par dejará de batallar contra la endometriosis que le causó grandes molestías por años.

Amy Schumer recalcó en su 'post' que "nunca penso que se haría algo", es decir específicamente una cirugía plástica, pero jamás estuvo en contra de ellas, más bien de la presión que se ejerce para llevar a cabo dicho "procedimiento médico.

"No juzgo a nadie por someterse a una cirugía plástica. Creo que la industria que lo rodea y el impulso para hacerlo y cómo parece que nunca es suficiente, creo que eso es malo. No creo que sea bueno para la gente", fue lo que comentó en 2014 a la revista Cosmopolitan.