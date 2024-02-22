zombies

¿Cómo ver en orden cronológico las series del universo de ‘The Walking Dead’?

Fue en octubre de 2010 que se estrenó el primer episodio de ‘The Walkind Dead’, serie que fue todo un éxito. Tras 12 años, la historia tomó otro camino con varios spin-off.

Por:Liliana Carmona
Video The Walking Dead: los fanáticos votaron y estos son los 10 mejores personajes, ¿estás de acuerdo?

‘The Walking Dead’ es una de las series más populares de la década del 2010, en la que conocimos a Rick Grimes, quien despierta del coma y descubre que el mundo está invadido por ‘walkers’ (zombies). La historia tuvo tal éxito que se realizaron varios spin-off y a continuación te contamos en qué orden debes verlas.

Fan de 'The Walking Dead' comparte en TikTok cómo se debe ver la serie en orden cronológico
Fan de 'The Walking Dead' comparte en TikTok cómo se debe ver la serie en orden cronológico
‘The Walking Dead’: Cómo ver todas las series de la franquicia en orden cronológico

Si alguna vez te preguntaste cómo ver en orden las series que pertenecen al universo de ‘The Walking Dead’, la cuenta de Tiktok @mota.dixon compartió en qué orden puede disfrutar de esta historia en orden cronológico, ya que la primera serie en estrenarse fue ‘The Walking Dead’, aunque no muestra cómo fue el inicio del apocalipsis zombies.

El primer show que debes ver es la primera temporada de ‘Fear the Walking Dead’, además del especial ‘Fear the Walking Dead Flight 462’, una miniserie de 16 partes que trata sobre un ataque zombie dante un vuelo comercial, donde cada capítulo tenía una duración de un minuto.

Aunque parecía un show independiente, uno de los sobrevivientes del vuelo fue parte del elenco de la segunda temporada de ‘Fear the Walking Dead’ (‘FTWD’) y después sigue otro episodio especial titulado ‘Fear the Walking Dead: Passage’.

A continuación sigue la tercera temporada de ‘Fear the Walking Dead’ para pasar la primera temporada de ‘The Walking Dead’, continuar con la segunda y después el webisodio ‘Cold Storage’.

A partir de aquí puedes hacer un maratón de ‘The Walking Dead’ de la temporada 3 a la 8, donde comienza la guerra contra Nega, dando paso a la cuarta temporada de ‘FTWD’ y con la novena temporada de ‘TWD’, donde apareció por última vez Rick Grimes.

Tras la quinta temporada de ‘FTWD’ y la onceava temporada de ‘TWD’, la historia continúa con las dos temporadas de la serie ‘The Walking Dead: World Beyond’.

Al terminar la sexta temporada de ‘FTWD’, pasas a la onceava y última temporada de ‘TWD’ y regresas al otro spin-off para ver los ciclos 7 y 8.

Daryl Dixon de ‘The Walking Dead’ tiene su propia serie y viene la serie de Rick y Michonne

En 2023, la historia de Daryl Dixon continuó con su propia serie y cómo llegó a París. Después sigue ‘The Walking Dead: Dead City’, la ficción dedicada a Negan y Maggie en Nueva York. Cabe destacar que estos proyectos ya tienen confirmada una segunda temporada, así que solo queda esperar para conocer la fecha de estreno de los nuevos episodios.


Para cerrar con broche de oro este maratón puedes disfrutar ‘Tales of the Walking Dead’, que son episodios centrados en varios sobrevivientes del apocalipsis zombie, además de que el próximo 25 de febrero se estrenará en Estados Unidos la serie ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, con el regreso de Rick y Michonne.


No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.

