Series

¿Qué pasó con Rick Grimes? Nueva serie de 'The Walking Dead' revela su paradero y qué es la RCM

La serie ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ retoma la historia de Rick Grimes, quien dejó la serie original en la temporada 9 después de que se lo llevara un helicóptero de la CRM.

Por:Liliana Carmona
Video The Walking Dead: los fanáticos votaron y estos son los 10 mejores personajes, ¿estás de acuerdo?

Tras 11 temporadas, ‘The Walking Dead’ concluyó exitosamente, dejando el camino abierto para que otros de sus personajes tuvieran sus propias series. Tras el estreno de las ficciones de Daryl, Maggie y Negan, es el turno de Rick Grimes con ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’.

'The Walking Dead: The Ones Who Live' se estrenó el pasado 25 de febrero en Estados Unidos
'The Walking Dead: The Ones Who Live' se estrenó el pasado 25 de febrero en Estados Unidos
Imagen AMC

¿Qué pasó con Rick Grimes tras dejar ‘The Walking Dead’ en la temporada 9?

Recordemos que en la temporada 9 de ‘The Walking Dead’, Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, está gravemente herido cuando se lo lleva un helicóptero de la República Cívica Militar (CRM por sus siglas en inglés) y no supimos nada más de él.

Aunque en ‘Fear the Walking Dead’ y ‘The Walking Dead: World Beyond’ dieron algunas pistas sobre el paradero de este personaje, finalmente fue en ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, cuyo primer episodio se estrenó el pasado 25 de febrero en Estados Unidos, que supimos lo que realmente pasó.

En ‘The Walking Dead: World Beyond’, Jadis entregó a Rick a la CRM para poder ingresar al grupo, una ciudad oculta de 200 mil habitantes en Filadelfia, lo cual confirmó el final de ‘The Walking Dead’ cuando aparece Rick con una chaqueta con el símbolo de los tres anillos de la CRM.

Esta nueva serie comienza 5 años después del rescate en helicóptero de ‘TWD’, con Rick despertando en un hospital militar. Este personaje ha trabajado a las afueras de la ciudad con otros consignatarios, personas que el ejército de la República Cívica Militar rescata y luego les encomienda tareas, como matar ‘walkers’, trabajar en los cultivos o gestionar el agua y los residuos. Tras 6 años haciendo esta labor, los trabajadores pueden convertirse en ciudadanos de dicha localidad.

Misterio resuelto: Nueva serie de ‘The Walking Dead’ explica qué son las personas 'A' y 'B'

Jadis fue quien capturó a Rick y lo puso en un contenedor con la letra ‘A’, además es el noveno ciclo donde el piloto de un helicóptero le indica que necesita una ‘A’ para cerrar el trato.

En el spin-off, Rick se ha hecho de algunos aliados. El protagonista y Pearl Thorne se enlistan como soldados de la CRM y Okafor les revela su plan: convertirse en líderes y unirse al mando de la fuerza dentro del Ejército de la República Cívica para reformarla desde dentro.

Es aquí donde Okafor explica que Rick y Thorne fueron designados con la letra ‘A’, que son las personas con fortalezas, mientras que los que pertenecen al grupo ‘B’ son aquellos que simplemente se dedican a sobrevivir, sin aportar nada.

Okafor cree que los soldados ‘A’ serán líderes que pueden hacer una diferencia en la CRM, la cual ha organizado operaciones tácticas, de manera clandestina, para eliminar las comunidades de Omaha y Campus Colony.

Pero eso no es todo. La organización no ha dejado que Rick escape porque deben mantener todo ese asunto en secreto, ya que si logra huir, la CRM enviaría a Okafor para que lo matara junto a Michonne y cualquier otra persona que supiera de la existencia de esta comunidad.


La serie ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ estrenará un nuevo episodio cada domingo en su servicio de streaming AMC+, terminando la transmisión de su primer ciclo el 1 de abril con su sexto episodio.

¿Cuál es tu personaje favorito de ‘The Walking Dead’? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

