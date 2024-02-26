'The walking dead: The Ones who live': lo que debes saber antes de ver el nuevo spin off de la serie

Video The Walking Dead: los fanáticos votaron y estos son los 10 mejores personajes, ¿estás de acuerdo?

La espera para los fans de la saga de 'The walking dead' se ha terminado, ya que este 25 de febrero llegó a AMC+ en Estados Unidos el estreno de la nueva entrega 'The walking dead: The ones who live', el nuevo spin-off que ha levantado muchas expectativas y que semana a semana revelará un episodio más.

La nueva serie también llegó también a países latinoamericanos como México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina, entre otros, además de España, por la misma plataforma de streaming, sólo que en la nación europea también se transmitió el primer capítulo por el canal español AMC este lunes 26 de febrero.

¿De qué trata 'The walking dead: The ones who live'?

PUBLICIDAD

La serie, producida por el showrunner Scott M. Gimple y dirigida por Greg Nicotero seguirá a la icónica pareja formada por Michonne (Danai Gurira) y Rick Grimes (Andrew Lincoln), que no descansarán hasta encontrarse y, obviamente, eliminarán a todos los caminantes a su paso.

Los protagonistas librarán peligrosas batallas con tal de sobrevivir.

'The walking dead: The ones who lived' póster Imagen Instagram

Todo lo que debes saber antes de ver 'The Walking dead: The ones who lived'

Para comprender la importancia que toma la CRM (República Cívica Militar) y otros detalles de este nuevo spin-off es necesario recordar y remontarse a la otras series de la saga, pero aquí te develamos lo más importante:

El final de la temporada 9

Un helicóptero de la CRM se lleva a Rick herido y ahora esta comunidad estará de vuelta, teniendo un papel clave en 'The walking dead: The ones who live'.



'

The walking dead: Days gone bye'

Después de despertar de un coma en el episodio piloto de la serie, Rick vio un helicóptero mientras iba en caballo a Atlanta, se presume que este era de la CRM, y no vio otro hasta la temporada 8.

Ser 'A' o 'B' en 'The walking dead'

En la serie, ser un humano 'A', quiere decir ser una persona prescindible, que es mordida por caminantes y puede servir para experimentar en busca de la cura para el virus zombie; mientras que los 'B' son aquellos considerados últiles para la comunidad.

Jadis capturó a Rick en la temporada 8 y lo encerró en un contenedor con una letra 'A'. Para la temporada 9, ella ve un helicóptero dando vueltas en el cielo y el piloto le pregunta si tiene una 'A' o una 'B', ella responde que no tiene nada para intercambiar y el piloto asegura que necesita una 'A' para "cerrar un trato".

PUBLICIDAD

El símbolo de los tres anillos interconectados que identifica a la CRM apareció por primera vez en una lata de comida de Jadis, quien capturó a Negan (otra A) y le hizo una señal al helicóptero con el símbolo, que partió sin ella.

Lo que vimos en 'The Walking Dead: World Beyond'

Después de eso, Jadis le confesó al padre Gabriel que intercambiaba personas por alimentos y suministros, y mencionó por primera vez a la CRM en una indirecta, como una ciudad oculta de más de 200 mil sobrevivientes.

Luego, cuando Rick lleva a una horda de zombies hasta un puente para hacerlo estallar y salvar a su familia y amigos, Jadis lo encuentra vivo y le dice al piloto que tiene una 'B', nunca tuvo en realidad una 'A', por lo que el helicóptero de la CRM los saca a ambos de Virginia.

La CRM hizo su primera aparición en el episodio 3 de la temporada 1 con una población de 200 mil habitantes, entre los que se encontraba la teniente coronel Elizabeth Kublek, anunciando que tenían comida, energía, agua, medicinas, transporte, el Consejo, tribunales, escuelas, cultura, moneda, industria, economía, agricultura y ley.

En el episodio 4, Elton propuso que teniendo todo eso en 'La ciudad escondida', sería inteligente permanecer ocultos.

Más adelante, en una conversación se supo que el Ejército de la República Cívica acordó una transición de poder al Consejo de la República Cívica (CRC) y al Gobierno Civil después de una década, pero en 2020, el general Beale de la CRM solicitó un retraso de emergencia, debido a las tragedias de Nebraska.

PUBLICIDAD

En esta serie también se reveló que Beale y Kublek fundaron el Proyecto Votus, que implica estudiar sujetos vivos (clasificados como 'A') hasta la muerte para avanzar en la investigación sobre la resurrección de los zombies.

Lo que vimos en 'Fear The walking dead'

En la temporada 5, Althea se encuentra con la piloto de la CRM Isabelle en Texas, después de encontrar mapas desplegables marcados con el logotipo del grupo.

"Nadie se marcha sin más y mucho menos con los mapas que llevaba, hacen vulnerable lo que tenemos, aquello por lo que estamos trabajando. Si ves a alguien con esta chaqueta, debes tener miedo", asegura Isabelle.

El episodio perdido y el final de 'The walking dead'

El final de 'The walking dead' mostró a Rick usando una chaqueta con el logo de los tres anillos.

Nunca apareció en 'World Beyond', pero un episodio contenía pisas sobre el destino de Rick, a quien aparentemente han puesto a trabajar matando caminantes en una instalación llamada CRP, que son estadios abandonados donde los trabajadores eliminan zombies para darle apoyo a la CRM.

El prisionero de la CRM, Silas, fue enviado a una sede en Nueva York, mientras que Rick ha pasado los últimos ocho años en Filadelfia.

Ahora sí, ya sabes todo lo necesario y estás listo para disfrutar y entender 'The walking dead: The ones who live'.