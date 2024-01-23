El Temach causa polémica y burlas una vez más: bautiza a sus seguidores para que sean "hombres alfa"
El tiktoker dejó a Internet consternado después de que se difundieran videos de un bautizo que organizó para sus seguidores.
El año pasado el nombre del creador de contenido El Temach se hizo viral en más de una ocasión y es que sus consejos dirigidos a los hombres para tener una relación amorosa exitosa y una aparente buena salud mental, han sido tan polémicos que hasta parte de los internautas los consideran misóginos.
En video, el Temach hace bautizo masivo a seguidores y videos generan controversia en redes sociales
De hecho, en días pasados volvió a ser criticado en redes debido a que se esparcieron videos de una reunión con sus fans que acabó en un aparente bautizo grupal. Los diversos materiales muestran cómo Temach primero brindó un discurso para los asistentes y alentarlos a "no abandonar la pelea", mientras ellos repetían una y otra vez la frase "modo guerra", la cual utiliza con frecuencia el tiktoker.
Después de aplaudir sus palabras se ve cómo algunos jóvenes se forman para estar frente a frente a Temach y recibir una especie de collar que él mismo les colocó y al final, compartieron un abrazo.
Si bien los tiktoks fueron publicados en el mes de noviembre del año pasado, hasta ahora fue cuando se hicieron extremadamente virales al punto de ser replicados en diversas redes sociales como Twitter y Facebook.
El acto al parecer fue una especie de ritual de aceptación entre ellos, pero eso sí pronto las críticas no tardaron en llegar. Primero, los internautas señalaron que las personas que asistieron a la plática del influencer son una gran 'red flag' por tomar en serio sus "consejos tóxicos".
Ni ellas se atrevieron a tanto… el Temach “bautizado” a los “hombres prospectos a alfa” pic.twitter.com/cwD3qsKmB1— Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 22, 2024
El Temach fue criticado por su reunión y fue acusado de iniciar una secta
"Justo cuando pensé que los fans del Temach no podían dar más asco, ahora resulta que se ‘bautizan’ .Los vatos esos son la versión ‘femiloca’ de los hombres", "¿Qué tan faltos de personalidad y faltos de amor propio tienen que ser para que se emocionen porque un calvo fracasado les ponga una plaquita? Tienen que ser unos tremendos tetazos para que alguien tenga que decirles qué y cómo pensar", "Temach solo da consejos tóxicos pobres chicos que creen todo lo que dicen sin cuestionar, apuesto que serán los peores novios si llegan a tener pareja" o "Son como cavernícolas", fueron algunos comentarios.
Otros más aseguraron que este bautizo parecía más bien el inicio a una secta y condenaron a Temach por "aprovecharse" de los jóvenes que son sus fieles seguidores.
"Un hombre de casi 40 años sacando provecho de jóvenes de desde 16 años, emocionalmente vulnerables e inseguros sobre su propia masculinidad. Exponiéndolos a violencia física por la validación de otros hombres", "Así se miran las sectas", "Chequen el target del Temach: Jovencitos que no tienen ni trabajo formal pero adoctrinados para conseguir una buena "morra"", "Siento que los fans del Temach van a aplicar un fight club y se van hacer terroristas", "El Temach vio 'El club de la pelea' y se la tomó muy en serio. Sólo que hay que recordar que el protagonista alucinaba, y pues él también se alucina. Lo malo, es que no se alucina solito, sino que ya creó su secta" y "¿Si saben que así inician a las personas en las sectas verdad?", es lo que expresaron.
Una minoría pidió dejar en paz a Temach y a sus seguidores, pues no le estaban haciendo daño a nadie y simplemente se reunieron para escuchar a una persona que admiran, pero rápidamente también recibieron críticas.
Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado al respecto de estos señalamientos y su cuenta de TikTok permanece como privada.
¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.