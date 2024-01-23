El Temach causa polémica y burlas una vez más: bautiza a sus seguidores para que sean "hombres alfa"

"Un hombre de casi 40 años sacando provecho de jóvenes de desde 16 años, emocionalmente vulnerables e inseguros sobre su propia masculinidad. Exponiéndolos a violencia física por la validación de otros hombres", "Así se miran las sectas", "Chequen el target del Temach: Jovencitos que no tienen ni trabajo formal pero adoctrinados para conseguir una buena "morra"", "Siento que los fans del Temach van a aplicar un fight club y se van hacer terroristas", "El Temach vio 'El club de la pelea' y se la tomó muy en serio. Sólo que hay que recordar que el protagonista alucinaba, y pues él también se alucina. Lo malo, es que no se alucina solito, sino que ya creó su secta" y "¿Si saben que así inician a las personas en las sectas verdad?", es lo que expresaron.