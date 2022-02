Taylor Lautner fue atacado por su físico: "no se critican los cuerpos ajenos", lo defienden

“Todos los ‘haters’, su cuerpo en Crepúsculo no era realista ni saludable”, “Creo que se ve mucho mejor, un poco mayor y con algo de peso sobre él”, “Es una demostración que los años pasan y no siempre serás el flaquito de tu juventud, el cuerpo cambia, es mejor aceptar como eres”, “Luce increíble”, "ya no se critican los cuerpos ajenos, es de mala educación".