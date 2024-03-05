¿Le harías una fiesta a tu profesor? Estos alumnos le organizaron una fabulosa celebración a su maestro

Video Profesores rurales que se sacrifican por sus alumnos: viajan muchos kilómetros, les compran útiles y más

Los profesores son capaces de sorprender a sus alumnos, pero a veces la situación se invierte, como experimentó un hombre recientemente. Te lo explicamos.

En video, alumnos festajan cumpleaños de maestro y arman una fiesta en la escuela

Fue el pasado 25 de enero cuando la usuaria mexicana de TikTok @___nohemizam publicó un video mostrando la fiesta que organizó junto a su grupo para su maestro favorito, con quien han desarrollado una relación excepcional.

El material, titulado "Detrás de cada estudiante exitoso, hay un maestro excepcional", capturó toda la celebración de principio a fin y dejó en claro que los jóvenes se organizaron porque su educador ha dejado una huella en la vida educativa de cada uno de ellos.

Según el clip, todo ocurrió dentro de la escuela donde estudian. Al llegar al salón, recibieron al maestro con confeti, aplausos por su cumpleaños y cientos de gritos de emoción.

La fiesta se trasladó al patio principal, donde los demás alumnos y educadores se reunieron para celebrar al cumpleañero, quien recibió un ramo de flores azules y la visita de un grupo de mariachis que le dedicaron una serenata.

Alumnos organizan fiesta sorpresa para su maestro Imagen @___nohemizam / TikTok



Uno de los momentos más emotivos fue cuando le entregaron un pastel tematizado de Elvis Presley y hasta una piñata con forma del cantante, pues al parecer es su artista favorito.

Claramente, mientras todo esto sucedía, el hombre no pudo dejar de sonreír y aplaudir, pues estaba disfrutando de su festejo al máximo, el cual jamás esperó.

El grupo de alumnos que hizo posible esta sorpresa se tomó una foto con el profesor y la colocaron al final del TikTok, dándole así un toque más especial.

El video viral provocó lágrimas en los usuarios de TikTok

El material se hizo viral en poco tiempo, con más de 100 mil reproducciones solo en TikTok. En los cientos de comentarios, las personas felicitaron a los estudiantes, pues demostraron con la fiesta cuánto valoran a su maestro.

"Qué padre que lo valoren mucho, algunos alumnos no saben como se esfuerzan los maestros para dejar una huella de enseñanza en ellos", "Esto es solo una muestra de la gran huella que dejó en ustedes, no dudó que serán personas de bien, ojalá su futuro sea brillante", "Su rostro refleja la felicidad que sintió", "Con solo verlo sonreír de esa manera puedo imaginar que todo el tiempo que enseñó lo hizo con cariño y dedicación" y "Que hermoso gesto Son lo máximo, gracias por hacer tan feliz a su profe", fueron algunos de ellos.



Al final, incluso algunas personas declararon quedar tan conmovidas con lo que vieron que terminaron en lágrimas por la muestra de afecto de los estudiantes y la reacción de su maestro.

"Lloro, qué hermoso muchas gracias por apreciarlo", "Me hicieron llorar, debió estar muy contento", "No sé por qué lloré", "Ay no, sí se me salió mi lagrimita", "No pensaba terminar llorando con esto", "Verlo tan feliz me hizo llorar un poco de la emoción" o "Qué lindo, sí quiero llorar", es lo que externaron.



¿Tú ya conocías esta historia viral? Dinos en los comentarios.

