En 'Stranger Things' olvidaron el cumpleaños de Will: a los Duffer Brothers les llueven críticas

De acuerdo con algunos usuarios de Internet, 'Stranger Things' es una serie sólo para adultos debido a que incluye escenas violentas, con sangre y bastante perturbadoras que giran en torno al 'Upside Down', aquel temible lugar que resguarda al villano Vecna.

Pero como muchas producciones, no se salva de tener pequeños errores en pantalla que lograron ser visibles para los más observadores. Poco después de que se estrenara la cuarta temporada, los internautas se volvieron en contra de los hermanos Duffer por haber dejado pasar el cumpleaños del personaje Will Byers. Te explicamos.

¿Cómo fue que 'Stranger Things' omitió el cumpleaños de Will?

Resulta que los creadores de la serie de Netflix fueron regañados por sus fans, debido a que al hacer los nuevos capítulos no tuvieron en cuenta un detalle: el cumpleaños de Will es el 22 de marzo.



La fecha fue olvidada por las mentes detrás de 'Stranger Things' y quizá el detalle habría pasado desapercibido, si no fuera porque el importante día aparece en uno de los episodios.

En el capítulo 2 de la temporada 4, titulado 'La maldición de Vecna', se muestra que Eleven sufre acoso escolar y es víctima de una cruel broma en una pista de patinaje. El momento es grabado con una cámara de video y allí es donde aparece la fecha 22 de marzo; según vimos en las primeras entregas de la serie, es el cumpleaños de Will.

No pasó mucho tiempo para que los fans lo evidenciaran en redes sociales con molestia, pues para ellos era imperdonable que los propios creadores de la serie hayan olvidado la fecha de nacimiento de uno de sus personajes.

Incluso Netflix admitió el error cometido por Duffer Brothers. En una publicación en Twitter explicó cuáles escenas son clave para ver el olvido de dicho cumpleaños.



Por su parte, los fans crearon el hasthag #justiceforwillbyers, para recordar que esta fecha es importante para el fandom de 'Stranger Things'.

"Así que me están diciendo que Will Byers es secuestrado al Upside Down, es atacado constantemente por las criaturas del mismo lugar ¡y todo el mundo se olvidó de su cumpleaños!, es irreal", "Por favor, que alguien abrace a Will ya", "Nooooo, me siento como si olvidara el cumpleaños de mi mejor amigo", "Ok, se nos pasó a nosotros este detalle, pero ¿a los Duffer Brothers? esto no puede ser", son algunos de los comentarios en redes sociales.



Otros usuarios de Twitter no creen que esto haya sido una coincidencia, pues consideran que la serie de Netflix "no comete errores".

¿Qué dijeron los Duffer Brothers sobre el cumpleaños olvidado de Will?

Ante el enojo de los fans, los creadores de la serie de Netflix se disculparon en una entrevista con la revista 'Variety' y explicaron que simplemente se les borró de la mente el cumpleaños de Will.

"La respuesta honesta es, claramente como los personajes del programa, también nos olvidamos del cumpleaños de Will. Entonces, el debate ahora es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste. Estamos pensando que su nuevo cumpleaños... va a ser el 22 de mayo,", ¡Por supuesto que eso significaría que su mamá se olvidó de su cumpleaños! Es demasiado cruel. Obviamente fue un error y lo lamentamos. Pedimos disculpas a los fanáticos y ¡Especialmente para Will! es injusto".



Sin embargo, sus declaraciones no terminaron con la polémica, pues no todos los seguidores de 'Stranger Things' están de acuerdo con cambiar la fecha de nacimiento de Will Byers, lo cual también dejaron en claro en diversos tuits.