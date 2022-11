¿Qué significa la frase "rímel seco"? conoce la verdad detrás de la nueva tendencia en redes

En días pasados, de manera inesperada comenzaron a circular frases y memes que hablaban sobre el “rímel seco”. No pasó mucho tiempo para que cada vez llegaran más publicaciones de este tipo creadas por usuarias de Internet.

Así como en otras tendencias como la que ocurrió meses atrás de pedir flores amarillas , en esta ocasión muchas personas comenzaron a preguntar de qué se trataba y resulta que todo nació gracias a un TikTok en particular.

¿Cómo surgió la tendencia de "rímel seco" en Internet y qué significa?

El pasado 7 de noviembre la usuaria @pamcontomatito, compartió lo que sería una anécdota donde aparentemente hablaba de su vida amorosa; sin embargo tenía un detalle, usaba la palabra rímel de manera constante.

"Dicen que cuando un rímel se pone seco y raro hay que tirarlo, ¿pero cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí", fue parte de su discurso".



Rápidamente se hizo viral, y es que de manera creativa usó "rímel" para referirse a su pareja, específicamente un hombre, el cual había cambiado su actitud y por eso se refería a que estaba "seco".

Dicha analogía se volvió rápidamente viral y miles de usuarias comenzaron a reemplazar la palabra rímel para hablar de una persona y el deterioro de su relación amorosa.

El tending de "rímel seco" se volvió viral y explotó en todas las redes

Este trend, así como el del #onechipchallange, se esparció por Instagram, Twitter y Facebook, donde se comparten memes y anécdotas muy similares a las del tiktok, donde la palabra rímel hace alusión a un hombre.

Además, las usuarias que narran sus historias de desamor o infidelidad, pueden ocultar la identidad de la o las personas de las cuales realmente están hablando.

De acuerdo a tuiteros, esta tendencia parece ser usada entre la comunidad más joven, debido a que una gran mayoría externó no entender por qué hacía uso de ella, ya que no tenía sentido alguno.

"Me siento bien señora buscando contexto de las cosas que sacan del TikTok, como que ibuprofeno y rímel seco", "No le entiendo al meme del rímel seco y quiero estar en onda como ustedes", "¿Por qué las nuevas generaciones usan analogías tan feas para decir lo mal que las trató un hombre? No entiendo", "Busqué a qué se referían con lo del rímel y siento que perdí valiosos segundos de mi vida, yo ya no encajo, estoy muy viejo", fueron algunos comentarios.

Tras el nacimiento de "rímel seco" usuarios crearon la analogía de "gorras"

Por otro lado, usuarios varones confrontaron esta tendencia del "rímel seco" haciendo su propia analogía, donde al hablar de "gorras" hacen referencias a las mujeres.

"Que semana más rara, ahora los chicos son rímel y las chicas son gorras", "Las gorras pequeñas son las mejores, es como que te hacen ver más grande", "Lo bueno de tener varias gorras es que si te aburre una mañana sales con otra",y "Tantas gorras para escoger y me sigue gustando solo una", fueron algunas de las frases que se pueden leer en redes.



A pesar de la rápida respuesta de los interneutas a la tendencia del "rímel seco", y las "gorras", algunos también externaron que el asunto se había salido de control y criticaron la tendencia.

