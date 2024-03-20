¿Te pone de mal humor el calor? Los científicos revelan que sí es verdad y nos dicen por qué

Video Team Calor vs Team Frío: así se 'pelean' en TikTok para decidir cuál es el mejor clima

En la Ciudad de México, y en otras partes del mundo, desde hace varios días hay una ola de calor, registrando temperaturas de hasta 45 grados en algunas localidades.

Expertos explican por qué la gente se molesta más cuando hace calor Imagen Getty Images/Nickelodeon

El calor sí nos hace enojar y la ciencia explica por qué

No importa si eres ‘Team Frío’ o ‘Team Calor’, es un hecho que las altas temperaturas en la capital mexicana se han vuelto tema de conversación en redes sociales.

Es usual que muchos internautas se muestran enojados ante este cambio de la primavera, lo cual tiene una explicación científica.

La Universidad Autónoma de México (UNAM) explicó qué pasa con el cuerpo cuando hace mucho calor, mencionando los síntomas físicos que provocan el enojo de las personas.



De acuerdo con su página de divulgación científica, los síntomas que siente el ser humano tiene que ver con un golpe de calor, ya que el organismo sufre algunas fallas a partir de temperaturas de 39.9 a 40 grados.

Este cambio provoca que el cerebro se concentre para normalizar la temperatura corporal y la presión sanguínea, dejando en segundo plano la producción de neurotransmisores que regulan las emociones, como la serotonina.

Debido a la falta de este elemento, es normal que durante la época de calor aumenten los índices de agresividad y violencia, además de los malestares físicos que la acompañan.

Ramón Lozano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de dicha institución educativa explica que el mal humor relacionado con el calor se debe a que el hipotálamo, que se encarga de mantener la temperatura corporal) no tiene un mecanismo que compense este cambio de temperatura, además de que organiza las conductas de alimentación e ingesta de líquidos.

Además, el sudor es importante para mantener la temperatura corporal en orden, por lo que una deshidratación puede causar daños severos al organismo.

¿Cuáles son las condiciones por las que una persona puede sufrir un golpe de calor?

El especialista destaca que los síntomas y malestares de las altas temperaturas pueden afectar a cualquier persona, por lo que nadie está a salvo de un golpe de calor.

Temperatura elevada, alta humedad y falta de ventilación son las condiciones en la que una persona puede sufrir este tipo de malestar, por lo que lo ideal es estar hidratado, llevar ropa cómoda, cubrirse del sol (en lo posible) y no ignorar los síntomas.

Es importante estar hidratado durante una ola de calor Imagen Getty Images