Abuelita influencer de moda arrasa con sus ‘looks’: sus prendas no cuestan más de 4 dólares

Sacramento Amate es una jubilada que vive en Málaga, al sur de España. Ella es una ‘influencer’ de moda que crea contenido en español e inglés para distintas redes sociales, pues antes su trabajo era dar clases de inglés en Inglaterra.

Así como otras mujeres que han vencido los prejuicios por la edad, como la estadounidense de 70 años que abrió su OnlyFans o la brasileña que se hizo su primer tatuaje a los 91 años; Sacramento demuestra al mundo que nunca es tarde para cumplir los sueños.

@mispapelicos Un outfit romántico. Blusa floreada y sobre ella un vestido de otro estampado amigo. Lo adorno con perlas o con un top y falda de plástico. Dejó en vuestra mano la elección: ¿Perlas o plástico? #mispapelicos #outfitromantico #vestidoromantico #composicionesmispapelicos ♬ sonido original - mispapelicos

Abuelita española conquista TikTok con sus ‘looks’ con prendas de segunda mano

El estilo de Sacramento, también conocida por su pseudónimo de Internet ‘Mis Papelicos’, se caracteriza por ser ‘vintage’ con un giro moderno, ya que suele comprar ropa de segunda mano para así expresar su personalidad única.

“Siempre estoy buscando piezas de ropa hermosas y únicas con una historia que contar para agregar a mi armario. Cuando visito un país siempre voy a sus mercadillos y venta de maleteros para sentir el pulso real del lugar. Yo no me visto, pinto mis días con la ropa y compongo con ella como instrumento de arte y expresión personal”, cuenta Sacramento Amate en su página web oficial.



En entrevista con el sitio web 'Código Nuevo', el 24 de abril de 2019, la española contó que lo máximo que invierte en una prenda son cuatro euros (alrededor de cuatro dólares con 22 centavos) y quien suele tomarle sus fotografías para redes sociales es un joven estudiante de Bellas Artes del que se ha convertido en su musa.

En cuanto a los videos de TikTok e Instagram, ella misma se encarga de administrar sus cuentas para “expresar su voz”, incluso las redes sociales se convirtieron en su "pasión" como jubilada.

Sacramento Amate, alias ‘Mis Papelicos’, hace a un lado los prejuicios de la edad

Si bien la abuelita ‘influencer’ no es una nativa de la tecnología como las nuevas generaciones, eso no le impide estar sumergida en ellas. Incluso hace un lado los estereotipos de la vejez para inspirar a otros a no etiquetarse con un número y vivir como les plazca.

“Me da mucha rabia que al lado de una persona se ponga un número. Me niego a hacerlo porque no me define. No porque sea mayor, sino porque se predispone a pensar "señora de no sé cuantos años". Me siento más joven ahora que cuando tenía 20, he conocido gente muy vieja con 40 y gente muy joven con 80. Para mí la edad es un número nada más”, contó la española en su conversación con Código Nuevo.