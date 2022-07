Abuelita se hizo su primer tatuaje a los 91 años: se lo prometió a su nieto

Hay varios abuelitos que se han robado el corazón de los internautas con sus acciones. En esta ocasión fue una mujer brasileña de 91 años quien se volvió viral. Te contamos los detalles.

Abuelita se hace un tatuaje a los 91 años: fue una promesa

Libia Guerreiro do Valle es abuela de Pedro Henrique Guerrero de Queiroz, ellos son originarios de Brasil. Ellos se volvieron virales porque la tierna señora dio una lección sobre las promesas, pues mostró que siempre deben ser cumplidas y honradas.

La mujer compartió su historia al medio 'Metrópoles', el 16 de marzo del 2022. Ahí dio a conocer que se realizó un tatuaje a los 91 años, debido a una promesa que le hizo a su nieto menor. Además, declaró que ni siquiera en su juventud había considerado hacer algo así.

¿Cuál fue la promesa de la abuelita a su nieto?

El joven de 19 años se encontraba realizando exámenes de ingreso a la carrera de Medicina, tras un año de curso preparatorio, puesto que deseaba entrar al colegio de Ribeirao Preto (PT).

Para motivar y premiar su esfuerzo en el estudio, Libia le prometió que si lograba ingresar a la institución educativa, ella se tatuaría algo.

"Le dije que estudiara mucho, que hiciera su parte, y le prometí que si aprobaba, me haría un tatuaje. No a los 20, no a los 90... [jamás] pensé que me haría un tatuaje. Eso fue porque lo prometí, y si prometemos tenemos que cumplirlo", le indicó a 'Metropolis'



Al saber que su nieto sí aprobó el examen, la abuelita inmediatamente puso manos a la obra para hacerse el tatuaje. Acompañada por sus dos hijas, acudió al estudio de un tatuador para poner tinta en su piel, específicamente en su brazo.



Eligió un diseño de Nuestra Señora de Aparecida, una virgen de la que es devota. De acuerdo a sus declaraciones, la sesión duró dos horas debido a que el diseño tiene múltiples detalles. Pese a que le generó cierta incomodidad, aseguró que no sintió dolor.

“Lo hice en el brazo y resultó muy lindo. El resultado fue muy bueno gracias a Dios. No sentí ningún dolor. Mis hijas iban conmigo, estaban todo el tiempo hablando y sonriendo. Veo gente en los informes diciendo que sufrieron mucho dolor, pero cada uno lo siente de una manera diferente”, declaró a 'Metropolis'.

Los internautas reaccionan a la promesa cumplida

Pese a que el gesto de la mujer mayor fue para dar una lección sobre las promesas y lo hizo con buena intención, no todos los internautas estuvieron de acuerdo con lo que se tatuara:

"Con todo respeto, quiero recordar que La Biblia en Leviticos 19:28 habla de no hacerse cortes ni inscripciones en tu cuerpo", "Mal hecho, pero estamos en los tiempos en que el ser humano ha adoptado una concepción de Dios a su antojo y a sus modas"," Qué triste que los sacerdotes confundan la doctrina de nuestra Santa Iglesia. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo", "Si acaso es pecado, no sé qué gravedad tenga. Pero lo que sí se me hace grave es que se intente promover este hecho como algo digno de reconocimiento", "No debió tatuarse, no confundan a las personas promoviendo este tipo de actos", afirmaron navegantes de la red.

Por otra parte, también se manifestaron aquellos que amaron el singular gesto:

"Muy bonito gesto de la abuelita", "Un regalo super original", "Ya quisiera una abuelita así", "No solo fue un gesto, sino una lección de que las promesas deben cumplirse", "Las palabras se cumplen, pese a que fue un tatuaje un poco raro, me encantó", "¡Qué afortunado! Mi abuelita ya no está con vida", "Extraño a mis abuelitos, ellos daban todo por mí, me hubiera gustado darles más", "Espero que valore el gesto y honre mucho a la señora", expresaron usuarios.