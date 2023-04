Modelo de OnlyFans talla 6 XL expresa amar su cuerpo tal como es: así inspira a otras mujeres

Desde el inicio de la pandemia por covid-19 miles de personas comenzaron a dejar sus trabajos convencionales para unirse a OnlyFans, la plataforma de contenido adulto donde existe una gran variedad de cuerpos únicos.

Modelo Rosie Jean expresa sentirse sexy siendo talla 6 XL: es la sensación de Instagram

Quien decidió hacer lo mismo fue una joven llamada Rosie Jean, quien en poco tiempo ha logrado obtener casi 80 mil seguidores en Instagram con sus diversas fotografías, donde suele posar en ropa interior o con las prendas que usa en su día a día.

Si bien comenzó a generar una gran base de fans, la chica también recibió mensajes de odio y críticas por subir contenido mostrando su cuerpo "antiestético", pero pronto dejaría en claro que esto no le afecta en lo más mínimo y de hecho, aseguró que jamás se había sentido más hermosa en toda su vida.

En una entrevista para el diario The Sun el pasado 14 de abril, la modelo de talla 6 XL expresó que es hermosa por diversas razones que no tienen que ver con su físico. Además que su existencia es considerada una amenaza para otras personas.

Soy sexy por lo que soy, lo que he hecho y lo que represento. "Soy hermosa por el amor que tengo en mi corazón. Honestamente, es solo una ventaja que soy una nena gorda y sexy. Mi mera existencia como una mujer bonita, gorda y segura de sí misma amenaza a muchos tipos de personas y su percepción de sí mismos".

Así responde

Rosie Jean a las personas que atacan su físico

También dejó en claro que su manera de responder al odio que que lee a diario es mostrando su cuerpo en compañía de una enorme sonrisa para hacer enojar a sus haters.

"No me insulta cuando alguien me llama gorda. YO SOY Fatrosephoenix, soy hermosa, inteligente y me define mucho más que mi cuerpo. Me niego a que me pongan en una caja".



Tanto su actitud y manera de lidiar con los comentarios negativos, hizo que miles de personas comenzaran a seguirla y admirarla porque no teme mostrarse tal como es, inspirando a que los demás hagan lo mismo sin importar el qué dirán, como lo hizo también Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años con su cuenta de OnlyFans.

Dentro de sus diversas fotografías los usuarios suelen publicar elogios para Rosie y agradecimientos por ayudarles a ganar confianza en sí mismos.

"Estoy tan inspirado por ti. Eres muy especial","Eres mucho más que tu cuerpo hermoso e impecable","Te ves absolutamente hermosa, amas tu físico"."Te ves increíble. Ojalá pudiera ser tan bonita como tú", "Cuando estoy preocupada, voy directamente a tu cuenta y sonrío inmediatamente porque siempre tienes una sonrisa en la cara", "Eres muy linda y tu confianza te hace especial" o "Eres un verdadero ejemplo a seguir", resultaron ser algunos.



Aunque Rosie Jean no compartió abiertamente cuáles son sus ganancias aproximadas en la red social para adultos, seguramente su caso resultó en éxito como el de miles de mujeres que apuestan por romper los estereotipos.

¿Qué piensas acerca de sus declaraciones? Dinos en los comentarios.

