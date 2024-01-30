Entretenimiento

Robot japonés tiene 'anomalía' al aterrizar en la Luna y envía imágenes a la Tierra: ¿fueron los extraterrestres?

Japón se convirtió en el quinto país en llegar a la Luna

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

El pasado viernes 19 de enero, el explorador robótico japonés llamado 'Moon Sniper' llegó a la superficie lunar y ya ha enviado sus primeras imágenes desde nuestro satélite.

Esta hazaña coloca a Japón en el quinto país del mundo en llegar a la Luna, pues Rusia (la exUnión Soviética), Estados Unidos, China e India lo hicieron primero.

PUBLICIDAD

¿Dónde alunizó el robot japonés?

A pesar de que sufrió una anomalía a su llegada, el robot japonés logró alunizar mediante la navegación óptica.

La nave aterrizó cerca de un cráter llamado Shioli, situado a aproximadamente 322 kilómetros al sur del llamado Mar de la Tranquilidad, una región cercana al ecuador lunar, donde el Apolo 11 alunizó por primera vez con astronautas.

¿Qué 'anomalía' tuvo el robot japonés al llegar a la Luna?

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Según informó JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), al momento del aterrizaje, la nave tuvo una 'anomalía' y perdió uno de sus motores, por lo que el robot debió alunizar a 55 metros del lugar previsto.

Tras su aterrizaje, sucedió un problema eléctrico crítico que obligó a la nave a apagarse, aunque días después volvió a la acción.

¿Fue culpa de los extraterrestres?

Aún se desconocen los detalles de dicha 'anomalía' o el origen de ésta, pero en las imágenes que ha enviado el robot a la Tierra sólo puede observarse la superficie lunar y ningún espécimen vivo en la Luna.

Asimismo, tampoco se ha reportado la existencia de otra base lunar, dispositivo o nave espacial que pudiera generar interferencia de algún tipo o de algún ataque que explique que la 'anomalía' fuera provocada.

Después de dicha anomalía, según JAXA, la nave tuvo que aterrizar orientada hacia la dirección opuesta para la que fue programada, tras la falla de uno de sus motores en el aterrizaje (lo cual puede ser una falla mecánica normal) y esto significó que sus células solares no pudieran generar electricidad, por lo que tuvo que depender de la limitada energía de su batería.

PUBLICIDAD

La agencia aeroespacial apagó el robot para conservar su batería, esperando a que se reiniciara automáticamente si el panel solar empezaba a generar energía al cambiar el ángulo de la Luna.

¿El robot japonés en la Luna ya funciona?

Este lunes 29 de enero, JAXA anunció en la red social X que había logrado establecer comunicación con SLIM (Módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna), como también se le llama a este proyecto, lo cual significa que ha reanudado sus operaciones, incluso envió nuevas imágenes de la superficie lunar.

¿Cuál es la misión del robot japonés en la Luna?

Japón pretende utilizar el módulo de aterrizaje para recopilar información sin precedentes sobre una región de la Luna denominada Mar del Néctar.

El país asiático es ua de las naciones que intenta acceder al agua atrapada en forma de hielo en las regiones permanentemente ensombrecidas del polo sur de la Luna, la cual podría usarse como agua potable o combustible para la humanidad, una vez que se amplíe la exploración espacial en el futuro.

Este alunizaje constituye un gran logro para Japón, ya que en 2023 muchas agencias espaciales y países intentaron llevar a cabo misiones similares y sufrieron fracasos. Hoy, Japón hace historia colocándose como uno de los países que tuvo éxito.

Relacionados:
EntretenimientoRobotEspacio exteriorCiencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD