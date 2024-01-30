Robot japonés tiene 'anomalía' al aterrizar en la Luna y envía imágenes a la Tierra: ¿fueron los extraterrestres?

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

El pasado viernes 19 de enero, el explorador robótico japonés llamado 'Moon Sniper' llegó a la superficie lunar y ya ha enviado sus primeras imágenes desde nuestro satélite.

Esta hazaña coloca a Japón en el quinto país del mundo en llegar a la Luna, pues Rusia (la exUnión Soviética), Estados Unidos, China e India lo hicieron primero.

¿Dónde alunizó el robot japonés?

A pesar de que sufrió una anomalía a su llegada, el robot japonés logró alunizar mediante la navegación óptica.

La nave aterrizó cerca de un cráter llamado Shioli, situado a aproximadamente 322 kilómetros al sur del llamado Mar de la Tranquilidad, una región cercana al ecuador lunar, donde el Apolo 11 alunizó por primera vez con astronautas.

¿Qué 'anomalía' tuvo el robot japonés al llegar a la Luna?

Según informó JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), al momento del aterrizaje, la nave tuvo una 'anomalía' y perdió uno de sus motores, por lo que el robot debió alunizar a 55 metros del lugar previsto.

Tras su aterrizaje, sucedió un problema eléctrico crítico que obligó a la nave a apagarse, aunque días después volvió a la acción.

¿Fue culpa de los extraterrestres?

Aún se desconocen los detalles de dicha 'anomalía' o el origen de ésta, pero en las imágenes que ha enviado el robot a la Tierra sólo puede observarse la superficie lunar y ningún espécimen vivo en la Luna.

Asimismo, tampoco se ha reportado la existencia de otra base lunar, dispositivo o nave espacial que pudiera generar interferencia de algún tipo o de algún ataque que explique que la 'anomalía' fuera provocada.

Después de dicha anomalía, según JAXA, la nave tuvo que aterrizar orientada hacia la dirección opuesta para la que fue programada, tras la falla de uno de sus motores en el aterrizaje (lo cual puede ser una falla mecánica normal) y esto significó que sus células solares no pudieran generar electricidad, por lo que tuvo que depender de la limitada energía de su batería.

La agencia aeroespacial apagó el robot para conservar su batería, esperando a que se reiniciara automáticamente si el panel solar empezaba a generar energía al cambiar el ángulo de la Luna.

¿El robot japonés en la Luna ya funciona?

Este lunes 29 de enero, JAXA anunció en la red social X que había logrado establecer comunicación con SLIM (Módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna), como también se le llama a este proyecto, lo cual significa que ha reanudado sus operaciones, incluso envió nuevas imágenes de la superficie lunar.

¿Cuál es la misión del robot japonés en la Luna?

Japón pretende utilizar el módulo de aterrizaje para recopilar información sin precedentes sobre una región de la Luna denominada Mar del Néctar.

El país asiático es ua de las naciones que intenta acceder al agua atrapada en forma de hielo en las regiones permanentemente ensombrecidas del polo sur de la Luna, la cual podría usarse como agua potable o combustible para la humanidad, una vez que se amplíe la exploración espacial en el futuro.