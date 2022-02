El 'Batman' de Robert Pattinson usa maquillaje por una buena razón: te explicamos

Robert Pattinson está próximo a acaparar las miradas en la nueva película de 'Batman', papel que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

A decir de los fanáticos del 'Caballero de la Noche', no confían en que el actor dé ‘el ancho’ para darle vida a Bruce Wayne, sin embargo, en el camino se han revelado muchos detalles de su interpretación.

Las expectativas de 'Batman' (2022)

La nueva versión del mítico superhéroe del Universo DC, corre a cargo del guionista y director Matt Reeves.

Él buscó un personaje más real, por lo que basó la historia en el cómic ‘Batman: Year One’.

“Al principio, cuando estaba escribiendo, comencé a escuchar a Nirvana, y había algo sobre la canción 'Something in the Way', que está en el primer tráiler, que es parte de la voz de ese personaje. Cuando consideré, '¿Cómo haces a Bruce Wayne de una manera que no se ha visto antes?'… Es como un Batman Kurt Cobain”, dijo a la revista Esquire el 25 de enero de 2022.

¿Por qué Robert Pattinson lleva delineador?

Las críticas alrededor del personaje de Robert Pattinson no se han hecho esperar, eso incluye el delineado negro en sus ojos que apareció en el tráiler, junto a su traje de Batman.

Al respecto, el director Matt Reeves explicó en la misma entrevista los motivos del señalado maquillaje.

“No puedes usar una capucha y no usar eso. Me encantó la idea de quitarla [la máscara] y debajo mostrar el sudor, el goteo y toda la teatralidad de convertirse en este personaje”, dijo.

El 'Batman' de Robert Pattinson

A unos meses del gran estreno, el próximo 4 de marzo de 2022, el famoso dio una declaraciones para el portal Total Film, el 1 de febrero de 2022, en donde habló de su personaje.

"Tiene este enorme trauma dentro de él, y ha construido este intrincado mecanismo psicológico para manejarlo. Es como una autoterapia muy, muy, muy mala, que terminó siendo Batman al final, como autoayuda", expresó.