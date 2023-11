Restaurante cobra 50 dólares extras a familia por tener hijos "ruidosos": se desata debate

Los restaurantes en los últimos años han generado polémica por cobrar a los comensales por partir un pastel dentro de sus instalaciones o ser acusados de gordofobia al cobrarle a los comensales doble cuando se trata de un servicio de buffet, pero ahora uno decidió tomar una medida extrema que podría poner a los padres en aprietos, te explicamos.

Padres son multados con 50 dólares en restaurante porque sus hijos fueron "ruidosos"

A finales del mes de octubre una mujer llamada Lyndsey Landmann compartió a los medios de comunicación una alocada experiencia que vivió y es que al visitar un restaurante llamado 'Toccoa Riverside' en el estado de Georgia, Estados Unidos, terminó pagando una multa generada por sus hijos.

Resulta que el local tiene una advertencia y es que "los adultos recibirán un recargo si no pueden ser padres". Al verlo, Lyndsey no pensó que fuera real, pero al llegar su cuenta se dio cuenta que a consideración del restaurante sus hijos fueron "muy ruidosos" y por ello debían pagar 50 dólares extras.

De acuerdo a una entrevista realizada por el programa matutino 'Today', la mujer comentó que ella y su esposo Kyle visitaron el establecimiento frente al mar a principios de este mes con otras

cuatro familias y en su mesa habían 11 niños de entre 3 y 8 años.

"Los niños estaban sentados en un extremo de la mesa y se portaban muy bien“Incluso comenté a mitad de la comida: 'No puedo creer lo bien que se portan'”.



Después de comer el postre algunos padres llevaron a sus hijos al agua y fue entonces cuando Landmann dice que el propietario del restaurante se acercó a su mesa para mostrarle el anuncio de la tarifa, lo cual la sorprendió completamente.

Al pedirle una explicación respecto al cargo Lyndsey explicó que el dueño aseguró que los pequeños estaban haciendo "demasiado ruido", aunque ella no estuvo de acuerdo.

" Se enfrentó a nosotros y nos dijo que pertenecíamos a Burger King y no a su restaurante. Pedimos hablar con el propietario y nos dijo que era el propietario. Miré alrededor del restaurante y todos estaban congelados viendo el espectáculo que estaba montando. Estaba gritando".



Sin tener más remedio terminaron pagando el consumo de los alimentos junto con la multa de sus alimentos, pero eso sí sin antes dejar una mala reseña en Google sobre el lugar, y al parecer no es la primera en hacerlo.}

¿Deberían entrar niños a restaurantes o no? Debate enciende las redes

Este caso terminó abriendo un intenso debate sobre si es correcto que los restaurantes cobren al notar "niños ruidosos" o es una exageración y hubieron opiniones muy divididas.

"Si leo esto en un restaurante probablemente me iría", "Bien, más lugares necesitan algo como esto. Los padres que llevan a sus hijos a un restaurante... dejándolos hacer lo que quieran es muy molesto", "Esto es injusto casi automáticamente si vas con niños te van a cobrar seguramente", "Este lugar definitivamente está en un extraño viaje de poder. Parece bastante codicioso, buscando razones sin sentido para cobrar más a la gente", "Sí hay papás que no cuidan a sus hijos y hacen que ir a un restaurante no sean tan placentero, apoyo el cobro", "¿Qué se considera un "adulto que no puede ser padre"? No hay motivos para cobrar extra si eso sucediera", o "No estoy seguro de si esta es la respuesta, pero definitivamente se debe hacer algo con esos padres", fueron las respuestas.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

