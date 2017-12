Esta mesera se hace viral tras contar que un cliente le dejó 500 dólares de propina por Navidad

Trisha Murphy es una enfermera y madre soltera que, para poder llegar a fin de mes y mantener a sus cuatro hijos, cada tanto hace turnos en la cadena de comida rápida Denny’s.

Según contó en su página de Facebook esta mujer que vive en Sullivan, Maine, había planeado doblar sus horarios de trabajo para poder conseguir un dinero extra y así no solo pagar una multa de 735 que le pusieron, sino comprar regalos a sus pequeños de 6, 9, 11 y 13 años.

Aunque la víspera de la Navidad no parecía nada alentadora, la generosidad de uno de los clientes que atendió en el restaurante, cambió radicalmente los planes. Así lo relató:

“Se sentaron unos hombres en la mesa. El mayor de los tres empezó a preguntarme sobre la Navidad. Le dije que iba a intentar hacer algo con mis hijos, pero que realmente no me gustaba tanto. Él bromeó diciendo que el podría hacer de Santa. Yo (como todas las otras camareras) lo llevé a creer que estaba casada y me mantuve en una conversación placentera pero segura a la distancia”, contó la mujer en un post de Facebook que recoge ya 5,000 likes.





Después de atender de manera amable a sus clientes, Trisha les trajo la cuenta esperando el valor habitual que se paga por propina. Sin embargo, cuando fue a revisar el recibo se dio cuenta de algo extraordinario: en lugar de dejar los 38 dólares que era el valor de la comida, el total decía 538 dólares.

En principio pensó que se trataba de un error, pero cuando quiso contactar al cliente se dio cuenta de que había recibido un inesperado regalo. “Feliz Navidad, querida”, le dijo el hombre mayor con el que había conversado, según cuenta en su publicación.

“Yo quería bailar de la emoción, tanto que el cliente se devolvió solo para asegurarse de que no me hubiera dado un ataque al corazón”, continuó su relato la mujer que, aunque dijo no saber el nombre del desconocido, quería darle publicamente las gracias por haberle salvado la navidad a sus pequeños.



