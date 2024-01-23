Entretenimiento

¿Resucitó? Pez declarado oficialmente extinto 'reaparece' en los mares y tiene a investigadores en shock

La especie corégono picudo fue declarada extinta desde 2008 supuestamente a causa de la contaminación y la destrucción de su hábitat. Pero sigue vivo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Ajolotes fashionistas: su dueña dibuja en el tanque para crear los looks más divertidos

La ‘resurrección’ de una especie de pez que había sido declarada oficialmente extinta hace más de 15 años tiene a los investigadores en shock y es que tras una ardua investigación se llegó a la conclusión de que nunca habría desaparecido.

Especie de pez declarada extinta estaría “vivita y coleando”

PUBLICIDAD

En una de esas historias que ronda en Internet y que no las pueden creer ni los especialistas se cuenta la del Corégono picudo, especie de pez que fue declarada extinta en 2008 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), según reportes de medios en línea como ‘Sport.es’, y que descubrirían que estaría más viva que nunca.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Investigadores de la Universidad de Ámsterdam y el Museo de Historia Natural de Londres se enfrascaron en una investigación en la que extrajeron muestras de ADN de restos del pez con más de 250 años, conservados en museos, para compararlas con especies hermanas que habitan los mares en estos tiempos.

El resultado de la investigación, publicada en la revista ‘BMC Ecology and Evolution’, muestra lo inesperado y es que, a través de la comparación del material genético, los especialistas formaron un “árbol filogenético” con el que compraron que el Corégono picudo (Coregonus oxyrinchus) tiene las mismas características del Coregonus lavaretus, lo que significa que dicha especie de pez no es considerada extinta pues pertenece a la misma familia.

Especie de pez declarada extinta estaría “vivita y coleando”.
Especie de pez declarada extinta estaría “vivita y coleando”.
Imagen Twitter
"El lavareto o farra está bastante extendido en Europa occidental y septentrional, tanto en ríos y lagos de agua dulce, como en estuarios y en el mar. Debido a que no encontramos diferencias de especies entre el corégono picudo del pasado y el lavareto o farra de hoy, no consideramos que el primero esté extinto", afirmó en el estudio Rob Kroes, de la Universidad de Ámsterdam.

¿Por qué fue declarada extinta una especie de pez que sigue viva?

El pez Corégono picudo fue declarado extinto en 2008 luego de no ser visto en las aguas de la cuenca del sur del Mar del Norte, presuntamente, desde 1940; las causas se atribuyeron a la contaminación y a la destrucción de su hábitat.

Uno de los autores de la investigación, Rob Kroes, destacó que tal vez la declaración de extinción a la especie del pez se debió a una confusión provocada por algunas diferencias en los rasgos morfológicos.

“A menudo ocurre que hay confusión sobre si los animales pertenecen a una misma especie o no. Especialmente cuando se trata de peces. A menudo tienen muchas variaciones en los rasgos morfológicos dentro de una especie. En este caso, los biólogos pensaron durante mucho tiempo que el corégano picudo es una especie diferente del lavareto debido a la longitud del hocico y al número de branquiespinas, pero estas características simplemente no son adecuadas para decir que él es una especie diferente: nuestra investigación de ADN ahora muestra claramente que no lo es”, explicó.
Relacionados:
Entretenimientopecesespecies extintasinvestigaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD