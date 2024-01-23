¿Resucitó? Pez declarado oficialmente extinto 'reaparece' en los mares y tiene a investigadores en shock

Video Ajolotes fashionistas: su dueña dibuja en el tanque para crear los looks más divertidos

La ‘resurrección’ de una especie de pez que había sido declarada oficialmente extinta hace más de 15 años tiene a los investigadores en shock y es que tras una ardua investigación se llegó a la conclusión de que nunca habría desaparecido.

Especie de pez declarada extinta estaría “vivita y coleando”

En una de esas historias que ronda en Internet y que no las pueden creer ni los especialistas se cuenta la del Corégono picudo, especie de pez que fue declarada extinta en 2008 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), según reportes de medios en línea como ‘Sport.es’, y que descubrirían que estaría más viva que nunca.

Investigadores de la Universidad de Ámsterdam y el Museo de Historia Natural de Londres se enfrascaron en una investigación en la que extrajeron muestras de ADN de restos del pez con más de 250 años, conservados en museos, para compararlas con especies hermanas que habitan los mares en estos tiempos.

El resultado de la investigación, publicada en la revista ‘BMC Ecology and Evolution’, muestra lo inesperado y es que, a través de la comparación del material genético, los especialistas formaron un “árbol filogenético” con el que compraron que el Corégono picudo (Coregonus oxyrinchus) tiene las mismas características del Coregonus lavaretus, lo que significa que dicha especie de pez no es considerada extinta pues pertenece a la misma familia.

"El lavareto o farra está bastante extendido en Europa occidental y septentrional, tanto en ríos y lagos de agua dulce, como en estuarios y en el mar. Debido a que no encontramos diferencias de especies entre el corégono picudo del pasado y el lavareto o farra de hoy, no consideramos que el primero esté extinto", afirmó en el estudio Rob Kroes, de la Universidad de Ámsterdam.

¿Por qué fue declarada extinta una especie de pez que sigue viva?

El pez Corégono picudo fue declarado extinto en 2008 luego de no ser visto en las aguas de la cuenca del sur del Mar del Norte, presuntamente, desde 1940; las causas se atribuyeron a la contaminación y a la destrucción de su hábitat.

Investigadoras e investigadores de la Universidad de Ámsterdam y del Museo de Historia Natural de Londres redescubrieron al corégono picudo, una especie de pez que se creía extinta hace 15 años. pic.twitter.com/gKWI01XW5v — @ElGemeloMalo (@xavocamacho) October 16, 2023

Uno de los autores de la investigación, Rob Kroes, destacó que tal vez la declaración de extinción a la especie del pez se debió a una confusión provocada por algunas diferencias en los rasgos morfológicos.