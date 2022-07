Le hacían bullying por medir 6 pies, ahora gana más de 90 mil dólares al mes en OnlyFans

Y es que, cear una cuenta en OnlyFans cada vez es más común; ya que la plataforma ofrece un servicio de suscripción en el que los usuarios pagan para poder ver el contenido exclusivo de su creador favorito.

Algunos de los miembros ganan muy bien, como el caso de una madre soltera que incluso renunció a su empleo para dedicarse al contenido erótico.

Otra mujer a la que le va estupendamente es Marie Temara, una joven de 27 años que superó sus inseguridades y ahora es una estrella en la plataforma.

Marie Temara sufría bullying por su altura: supera los 6 pies

Esta chica de Florida que mide 6 pies y 2 pulgadas (1.92 metros), solía avergonzarse de su altura antes de ser famosa en Internet. Así lo contó en entrevista con el medio 'The Mirror', el 14 de junio de 2022:

“Siempre fui una cabeza más alta que los demás. Solía ser intimidada por eso. La gente me llamaba niño... lo cual era realmente difícil. Fue peor cuando llegué a la secundaria, porque ahí es cuando te empiezan a gustar los chicos y yo era mucho más alta que ellos”.



Antes de OnlyFans, la veinteañera solía trabajar como contadora, hasta que en 2020 la despidieron y un año más tarde tuvo que lidiar con una ruptura amorosa. De hecho, en la conversación con 'The Mirror', explicó que la cuestión de las citas siempre le fue difícil, porque los hombres no paraban de señalar su altura como un aspecto negativo:

“Las citas fueron realmente difíciles. Solía buscar solo hombres altos porque había muchos chicos que solían decir que yo era demasiado alta y, la mayoría de las veces, después de eso ya no estaban interesados en mí”.



Fue entonces que en 2021 abrió una cuenta de TikTok en la que presumía las cosas que podía realizar gracias a su estatura, e inesperadamente se convirtió en todo un éxito. Ahí uno de sus seguidores la animó a dar el salto a la famosa plataforma de suscripción para adultos.

Comenzó a ganar miles de dólares al mes en OnlyFans

Marie abrió su cuenta en OnlyFans en 2021 y contó que ahí gana en un mes lo que solía ganar en un año entero como contadora. Esto gracias a que su rango de paga mensual puede variar entre 72 mil y 96 mil dólares al mes.

Eso sí, la joven expresó que desea ser un ejemplo para otras chicas que se sienten avergonzadas por su físico:

"Cuando pienso en lo lejos que he llegado, me emociona. Simplemente, no quiero que otras chicas jóvenes se sientan como yo, y si puedo ayudar a las personas a sentirse más seguras y orgullosas de ser altas, eso significa todo para mí. Quiero que la gente sepa que está bien ser diferente".