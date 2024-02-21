¿Hubieras sido 'bruja' en el siglo XVI? 7 razones por las que te hubieran acusado y condenado a muerte

Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

La tiktoker española Ariané Hoyos compartió desde su cuenta @arianehoyos un video que se hizo viral sobre las razones por las que habrían acusado a personas prácticamente normales en el siglo XVI de brujas y las habrían condenado a muerte.

La Santa Inquisición fue famosa por su persecusión de brujas y atormentar a miles de personas de los años 1478-1834 (del Siglo XV al XIX) en varios países del mundo, de las cuales la mayoría pudieron haber sido inocentes de los cargos que se les imputaban.

PUBLICIDAD

7 razones por las que te habrían acusado de bruja en el siglo XVI y condenado a muerte

1. Por tener un lunar

Según la creadora de contenido, si tenías alguna marca sospechosa en aquella época, como pecas, lunares, marcas de nacimiento o verrugas, esta podía considerarse la marca del diablo.

2. Por volar con una escoba

Es como se retrataba a las brujas en las pinturas y estampas en la antigüedad.

3. Por hacer reuniones nocturnas con tus amigas

Todo tipo de reunión entre puras mujeres en esa época era considerada una aquelarre, esto responde un poco al machismo de aquellos tiempos y a la persecusión de la Santa Inquisición.

4. Por ser comadrona o curandera

Lo que hoy sería equivalente a ser enfermera o doctora.

5. Por chismes o incluso sueños

"Porque tu vecino soñara que eres una bruja. La Inquisición era clara: chisme que tuvieras, chisme que tenías que comunicar. ¿Que te parecía que habías visto en sueños a tu vecina volando en escoba? ¡Bruja!", explicó la española.

6. Por ser mujer

Todas las mujeres de la época corrían el riesgo de ser catalogadas como brujas y mucho más si eran inteligentes o hermosas.

"Se decía que si la mujer actuaba racionalmente tenía que estar 100% relacionada con el demonio", expresó la tiktoker.

7. Por tener rasgos considerados 'diferentes'

El ser pelirrojo, tener ojos de colores como amarillo, rojo, azul muy claro o ser zurdo, te colocaba en la mira de todos.

Brujas Imagen The Grosby Group

¿Cómo reaccionaron los internautas que vieron el video al saber que pudieron haber sido acusados de brujería en el siglo XVI?

Sin lugar a dudas, muchos habríamos muerto en la hoguera si en la antigüedad eran tan estrictos como dicen y muchas usuarias de TikTok, sobre todo mujeres, lo manifestaron.

"Yo tengo un lunar muy importante en el centro de la nariz", "Yo soy pelirroja, con pecas y zurda jajaja", "O sea que te salvabas de pura suerte y casualidad", "Por todo y por nada prácticamente", "Seríamos brujas", "Soy enfermera, con lunares y me gradué con el mejor promedio. Tranquilos, yo sola voy a la hoguera", "Yo hubiera sido la mamá de las brujas, tengo todas", "Me hubiera mueto en esa época", "Yo estaría más que muerta", escribieron algunas.