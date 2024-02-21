Entretenimiento

¿Hubieras sido 'bruja' en el siglo XVI? 7 razones por las que te hubieran acusado y condenado a muerte

Algunas usuarias de TikTok reaccionaron sorprendidas y varias manifestaron que de haber vivido en esa época "ya estarían más que muertas"

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

La tiktoker española Ariané Hoyos compartió desde su cuenta @arianehoyos un video que se hizo viral sobre las razones por las que habrían acusado a personas prácticamente normales en el siglo XVI de brujas y las habrían condenado a muerte.

La Santa Inquisición fue famosa por su persecusión de brujas y atormentar a miles de personas de los años 1478-1834 (del Siglo XV al XIX) en varios países del mundo, de las cuales la mayoría pudieron haber sido inocentes de los cargos que se les imputaban.

PUBLICIDAD

7 razones por las que te habrían acusado de bruja en el siglo XVI y condenado a muerte

1. Por tener un lunar

Según la creadora de contenido, si tenías alguna marca sospechosa en aquella época, como pecas, lunares, marcas de nacimiento o verrugas, esta podía considerarse la marca del diablo.

2. Por volar con una escoba

Es como se retrataba a las brujas en las pinturas y estampas en la antigüedad.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

3. Por hacer reuniones nocturnas con tus amigas

Todo tipo de reunión entre puras mujeres en esa época era considerada una aquelarre, esto responde un poco al machismo de aquellos tiempos y a la persecusión de la Santa Inquisición.

4. Por ser comadrona o curandera

Lo que hoy sería equivalente a ser enfermera o doctora.

@arianehoyos

te habrían acusado de bruja cari??? 🎀 #bruja

♬ sonido original - Ariane Hoyos

5. Por chismes o incluso sueños

"Porque tu vecino soñara que eres una bruja. La Inquisición era clara: chisme que tuvieras, chisme que tenías que comunicar. ¿Que te parecía que habías visto en sueños a tu vecina volando en escoba? ¡Bruja!", explicó la española.

6. Por ser mujer

Todas las mujeres de la época corrían el riesgo de ser catalogadas como brujas y mucho más si eran inteligentes o hermosas.

"Se decía que si la mujer actuaba racionalmente tenía que estar 100% relacionada con el demonio", expresó la tiktoker.

7. Por tener rasgos considerados 'diferentes'

El ser pelirrojo, tener ojos de colores como amarillo, rojo, azul muy claro o ser zurdo, te colocaba en la mira de todos.

Brujas
Brujas
Imagen The Grosby Group

¿Cómo reaccionaron los internautas que vieron el video al saber que pudieron haber sido acusados de brujería en el siglo XVI?

Sin lugar a dudas, muchos habríamos muerto en la hoguera si en la antigüedad eran tan estrictos como dicen y muchas usuarias de TikTok, sobre todo mujeres, lo manifestaron.

"Yo tengo un lunar muy importante en el centro de la nariz", "Yo soy pelirroja, con pecas y zurda jajaja", "O sea que te salvabas de pura suerte y casualidad", "Por todo y por nada prácticamente", "Seríamos brujas", "Soy enfermera, con lunares y me gradué con el mejor promedio. Tranquilos, yo sola voy a la hoguera", "Yo hubiera sido la mamá de las brujas, tengo todas", "Me hubiera mueto en esa época", "Yo estaría más que muerta", escribieron algunas.


¿Tú qué opinas?

Relacionados:
EntretenimientoPremio Lo NuestroTikTokViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD