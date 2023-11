Padres exponen primer periodo de la quinceañera en plena fiesta y video se viraliza

Padres exhiben cómo fue el primer periodo de su hija en plena fiesta de XV años y video de la reacción de la quinceañera se vuelve viral.

Pese a la renuencia de muchos adolescentes, las fiestas de XV años aún siguen siendo una prioridad y tradición que se niega a desaparecer entre los padres en muchos países de Latinoamérica.

A través de redes sociales se han compartido todo tipo de videos documentando desde los bailes más originales, los vestidos de XV años más lindos (y los más extraños también) y hasta los que ventilan cuando la celebración no termina como se esperaba por culpa de los invitados o de los mismos anfitriones.

Y justo en este último punto es donde ha ganado notoriedad una grabación en la que muestra cómo fue que una quinceañera fue exhibida por sus propios padres en plena fiesta.

Y es que, en el momento en el que los padres dedican frente a todos los invitados un ‘sentido’ discurso a la festejada se les ocurrió exponer con lujo de detalle cómo fue que la adolescente vivió su primer periodo.

“¡Sus 15 años! Y lo voy a decir en vivo también, que Kiarita a sus 12 años, cuando tuvo su primera menstruación, lo recibió con gozo, alegría, estructura y felicidad. No hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres y me da gusto que Kiara pueda ver las cosas de esa forma, no con temor sino con alegría de enfrentarlo, preparase, de hacerlo. Así eres tú en tu vida mi amor, y sé que vas a tomar las mejores decisiones y aun así papi y mamá estamos para ti en todo”, se escucha decir a la mamá.



Mientras el padre escuchaba atento y con gesto de orgullo las palabras de su esposa, la quinceañera tenía una expresión de apática y hasta de desagrado, apostaron muchos, ante la incomoda dedicatoria de su madre.

En más videos recopilados de la misma fiesta se nota que la quinceañera no era la más feliz con el festejo pues ni en la partida de pastel y mucho menos en el momento de recibir los regalos cambió de su rostro el gesto de descontento.

Internautas comparan a mamá que ‘ridiculizó’ a quinceañera con Federica P. Luche

Las reacciones no tardaron en aparecer en la zona de comentarios donde condenaron las palabras de la mamá, pues señalan que más que una motivación parecía que la estaba ridiculizando frente a todos. Además, compararon el incomodo momento con una escena de la famosa serie de ‘La Familia P. Luche’.

"Ni Federica P. Luche se atrevió a tanto"; "¿Qué tiene ver la menstruación en los 15 años?"; "Es algo muy personal para la niña. No tenía que decir eso pobre niña Federica P. Luche se quedó corta"; "Ahí van 2 años de psicólogo"; "¿Por qué la niña se ve tan triste?", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.