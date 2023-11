Bailan coreografía de '¿Y dónde están las rubias?' en fiesta de XV años y video se hace viral

Un momento clave en la celebración de los XV años es el baile, el cual comparte la quinceañera con una corte de chambelanes, pero la siguiente festejada en lugar de hacer la coreografía, decidió que dos personas hicieran el famoso baile de '¿Y dónde están las rubias?'.

En video, jóvenes replican el baile de '¿Y dónde están las rubias?': se vuelven la sensación en TikTok

Todo quedó registrado en un video de TikTok publicado por el usuario @jdproductoraartistica, donde se puede ver con claridad cómo la festejada tomó asiento para ver el show junto a sus amigas, mientras que los demás invitados también esperaron con paciencia.

Fue así que dos jóvenes disfrazados de los oficiales Marcus y Kevin, quienes se hacen pasar por las hermanas Brittany y Tiffany Wilson, entraron al lugar con mucho ánimo mientras en el fondo se escuchaban los diálogos que dicen los personajes antes de hacer su baile en medio de la discoteca.

Poco después, comenzó a sonar la canción 'It’s Tricky' del grupo Run-D.M.C y es así que los bailarines profesionales tomaron sus posiciones para a replicar los pasos que salen en la película de comedia.

Con sorpresa, ambos hicieron la coreografía a la perfección incluyendo los saltos acrobáticos y en todo momento la audiencia los animó con sus aplausos.

Internautas desean tener este baile en sus XV años

Sin esperarlo el clip se volvió inmediatamente viral con más de 14 millones de vistas en tan solo unos días y en la sección de comentarios, las personas quedaron encantadas por la habilidad de los jóvenes y hacer sus pasos a la perfección.

"Épico", "No sé ustedes, pero yo si quiero a esas rubias", "Qué increíble ir a unos XV años y ver esto jaja me muero de la emoción", "Amé a estos chicos tienen toda la actitud y bailan súper"."Genial, qué capos", "La chica pensó que sería épico y salió legendario", "Las mejores rubias del mundo mundial", "Qué envidia", "Creo que acabo de ver el mejor show de XV años", "No, estuvo increíble y les salió igualito" o "Sí son las mejores rubias", es lo que explicaron.



Algunos no tardaron en decir que ver este show les dio muchas ganas de tener XV años para hacer exactamente lo mismo que la cumpleañera, contratar a las rubias con el fin de que bailen como en la cinta.

"Tengo 20 años pero quiero fiesta de XV años nada más por esto", "Qué envidia, yo quiero tener unos XV años así", ¿A alguien más le dieron ganas de contratarlos para una fiesta?", "Si mis XV años no son así no quiero nada, ya dije", "Necesito esto para mis quinces", "Quiero eso en mis 15 (ni siquiera quiero 15)", "Quiero eso en mis 15 años OMG" y "Necesito eso para mi cumpleaños con mucha desesperación", fueron otros más.



El clip de TikTok no mostró todo el baile completo y por eso el dueño del material decidió subir la segunda parte para complacer a los internautas que la pidieron incansablemente por días.



Por último, la quinceañera se llevó algunas críticas por no animarse a bailar ella, pero hubo un grupo de personas que la defendió, pues aseguraron que las cumpleañeras pueden festejar como ellas quieran.

