A los 13 años quedó parapléjico y ahora es el único mexicano en Beijing 2022: Arly Velásquez

Los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022 se inauguraron el viernes 4 de marzo y México se hizo presente con un atleta.

Su nombre es Arly Velasquez y es un esquiador que desfiló como abanderado de la delegación mexicana junto a su equipo.

Además, como guiño a su cultura, todos portaron sombreros charros en el evento de inauguración y de inmediato causó furor en Internet.

Así fue el accidente que cambió la vida de Arly Velasquez: a los 13 años se rompió la espalda

El originario de Quintana Roo ha representado a México en los Juegos Paralímpicos en tres ocasiones: en Sochi 2014, en Pyeongchang 2018 y actualmente en Beijing 2022.

Tiene 33 años, pero su historial con el deporte se remonta a cuando era un nene de 2 añitos.

Lamentablemente dos décadas atrás sufrió un accidente durante una carrera de ciclismo de montaña al competir con una bicicleta prestada (la suya se había roto y un amigo le cedió la suya).

Sin pensar en las consecuencias de usar una bicicleta adaptada para una persona de 66 libras más pesada que él, Arly se cayó y, aunque los médicos no encontraron nada mal a primera vista, minutos después su espalda tronó y dejó de sentir las piernas.

“Me hicieron un sinnúmero de operaciones, primero me retiraron las vértebras rotas y luego me estabilizaron la espalda con titanio; yo pensaba que era cosa de seis meses en lo que me recuperaba. Pero pasaron los meses, los años y me doy cuenta de que las secuelas iban a ser muchísimo más grandes de lo que esperaba”, contó en entrevista con Imagen Entretenimiento en octubre de 2019.

Arly Velasquez encontró su pasión en el esquí

El atleta paraolímpico mexicano pensó en el suicidió al ver su situación médica tras su primer accidente, sin embargo, gracias al apoyo que le dio su familia, desechó esas ideas rápidamente, así lo explicó en entrevista con Imagen Entretenimiento (2019).

Asimismo, después de unas vacaciones en Canadá en 2009, se enamoró del esquí, ya que es un deporte que le recuerda mucho al ciclismo de montaña.

Arly Velasquez entrenó con tanta determinación que así consiguió su primer pase olímpico a Sochi 2014, donde tuvo un nuevo accidente que lo llevó a estar en coma inducido durante tres días.

“Fue volver a reconstruirme, pasé de tener 60 kilos a 49. Perdí todo por lo que había trabajado los últimos 13 años de mi vida y la movilidad que había adquirido en la pierna derecha. Fue adaptarme a un nuevo Arly, pero pude volver al entrenamiento y a las competencias. La bendición más grande en esta vida es poder inspirar a otras personas”.

Así reaccionó Internet a la presencia de Arly Velásquez en los Juegos Paraolímpicos de Beijing 2022

El único atleta paralímpico de México en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022 causó furor en Internet, ya que no dejaron de felicitarlo y enviarle buena suerte en su competencia.

Cabe destacar que Arly Velasquez competirá el miércoles 9 de marzo a las 20:00 horas del centro de México en la competencia de eslalon gigante.