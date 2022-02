De luchar contra el COVID-19, a hacer historia en Beijing 2022: conoce a Elsa Desmond

En medio de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, han surgido historias de éxito como la del joven mexicano, Donovan Carrillo.

Asimismo, desde Irlanda, encontramos a Elsa Desmond, quien en su país se encontraba atendiendo los casos contra el COVID-19. Actualmente, puso un alto a sus actividades médicas para poder representar a su nación.

Elsa Desmond, la deportista de Irlanda

La joven atleta se desempeña en la disciplina de ‘el luge’, un trineo de alta velocidad que es considerado uno de los deportes más peligrosos sobre hielo.

Beijing 2022 se ha convertido en su primera justa deportiva olímpica, además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en representar a Irlanda en dicha disciplina, en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Con una carrera autofinanciada, la doctora señaló en una entrevista publicada por el portal ABC NEWS, en enero de 2022 que, aunque sabe que no llevará la medalla a su país, está satisfecha con su trabajo.

“No se trata de quién gana, se trata de luchar para llegar allí y ésta ha sido mi lucha. Lo he dado todo para llegar aquí. Y creo que todos tienen su propia historia, todos tienen su propio viaje, todos hacen sacrificios de diferentes maneras y tienen diferentes batallas”, dijo.

Luge, el deporte de invierno más peligroso

De acuerdo con el portal Olympics (Enero, 2022), la pasión de Elsa Desmond por el deporte de alta velocidad comenzó en 2006, cuando vio por primera vez los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, a los 10 años.

Ha trabajado duro y contra todo pronóstico para lograr su sueño, financiando su equipo y entrenamiento, todo mientras estudiaba y ejercia la medicina.

Sobre los peligros que representa el deporte que le apasiona, compartió que sí tiene miedo, sin embargo, se asesora con un psicólogo del deporte.

"¡Por supuesto! Soy humana y vas cuesta abajo a 170 km/h en lycra. Mi forma de racionalizarlo es que hay riesgos al subirse a un automóvil todos los días, por lo que es mejor que hagas lo que disfrutas. Me asusto, especialmente después de una caída, pero trabajo con un psicólogo deportivo y uso muchas técnicas de visualización y meditación", señaló.

La doctora deportista de Irlanda

Uno de los objetivos de Elsa Desmond, según el portal Olympics, era tomarse un tiempo para seguir en su sueño deportivo antes de comenzar a ejercer medicina, pero la pandemia requirió de sus servicios médicos.



Actualmente, trabaja en el Hospital Universitario de Southend, en Essex, Inglaterra; a donde deberá regresar el próximo viernes luego de concluir su participación en Beijing 2022.

“Cuando me propongo algo, lo voy a hacer. Así que me dediqué a la medicina y ahora soy médico. Ni siquiera estoy completamente seguro de por qué me propuse el luge en lugar del bobsleigh, el skeleton u otro deporte de invierno”, dijo.

Elsa Desmond, la primera competidora de luge por Irlanda

A sus 24 años, posee 11 de 15 títulos olímpicos de luge individual femenino, y mantiene una racha de seis victorias consecutivas desde Nagano 1998.

Nació en el condado de Buckinghamshire, Londres, no obstante la sangre irlandesa corre por sus venas, por parte de su padre, algo que la motivó a fundar la Federación Irlandesa de Luge.

"Al haber sido criada por un padre que es irlandés en muchos sentidos, siempre quise representar a Irlanda y ayudar a que más naciones pequeñas participen en el luge. Ahora estamos haciendo crecer el deporte", explicó a Olimpiadas.es.