Donovan Carrillo se despidió de Beijing 2022 con un poderoso mensaje que inspiró a sus fans

Donovan Daniel Carrillo Suazo, el joven mexicano que hizo historia al competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, envió un poderoso mensaje a sus seguidores.

A pesar de que no pudo colocarse en los primeros lugares para llevarse una medalla olímpica, lo cierto es que fue una inspiración para muchos jóvenes talentos.

El poderoso mensaje de Donovan Carrillo

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el atleta tuvo una destacada participación, pero detrás de eso hay una larga historia de sacrificios para conquistar sus sueños.

Su mamá, Diana Suazo, compartió en una entrevista en el ‘Heraldo Media Group’, en febrero 2022, que los apoyos gubernamentales nunca llegaron, por lo que hicieron rifas, vendieron diversos objetos de valor, entre otras cosas, para apoyar a su hijo.

Su papá, Adolfo Carrillo, tuvo hasta tres trabajos al mismo tiempo para costear el sueño de patinaje artístico de Donovan, según compartió al diario ‘La Afición' (2022).



Con eso en mente, el patinador olímpico utilizó sus redes sociales para despedirse de Beijing 2022, en donde agradeció el apoyo de todos los que lo han estado a su lado durante su carrera.

"Después de 14 años cumplí el sueño que tuve desde los 8 años. Y hoy a mis 22 comienza uno nuevo, estoy convencido de que toda esta experiencia en Beijing me ayudará para construirme como deportista, seguiré preparándome y esforzándome al máximo porque estoy convencido que aún hay mucho por lograr. Gracias por ser parte de esta experiencia y por acompañarme en cada momento", expresó.

La difícil carrera de Donovan Carrillo

A sus 22 años puede presumir de tener una carrera llena de logros; comenzó en el patinaje artístico a los 8 años y, pese a la falta de apoyos monetarios, cumplió su sueño.

Carrillo participó en la final de patinaje artístico individual masculino en Beijing 2022 con temas como ‘Perhaps, perhaps, perhap"’, "Sway" y "María", y concluyó su participación tras sufrir una caída que le hizo perder un punto como penalización.

En entrevista al finalizar su rutina, para 'Forbes', en febrero 2022, Donovan se mostró alegre por haber obtenido su mejor puntaje en la temporada.

“Lo más importante es que disfruté, a pesar de estar un poco nervioso, cada segundo en el programa y en la presentación, tratando de luchar por todo y de no rendirme. Practicar el patinaje artístico definitivamente no ha sido fácil y lejos de flagelarme, al contrario, agradezco cada situación difícil o adversa por la que tuve que pasar porque sin duda alguna me construyó como persona”, explicó.

¿Qué sigue para Donovan Carrillo en el Patinaje Artístico?

Donovan Carrillo le puso todo el estilo latino a la pista de hielo de Beijing 2022, con una rutina que mezcló con canciones más sonoras de las acostumbradas en dicha competencia.

Durante su participación tuvo una caída que lo alejó del podio, no obstante, eso no borró su sonrisa pues se colocó en la posición 22 en la final de patinaje artístico.

“Fueron buenos resultados, en ambos programas. Me sentí un poquito nervioso, pero es parte del patinaje. Lo más importante es que disfruté. Luchar por todo y no rendirme. Sé que no fue mi mejor participación, pero de ella sacamos cosas muy positivas. Hay mucho por aprender y mejorar. Esto me servirá muchísimo para construirme como deportista, para prepararme mejor para los siguientes Juegos Olímpicos en Milán 2026″, dijo el atleta a Claro Sports (2022).