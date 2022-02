El traje de Donovan Carrillo de 17 mil cristales de oro: comparte diseñador con Andrea Meza

Donovan Carrillo es originario de Guadalajara, México, y tiene 22 años. Es el actual campeón nacional de patinaje artístico en su país y ha participado en diversos torneos internacionales alrededor del mundo, en los que ha destacado por sus presentaciones llenas de guiños a su cultura.

Entre sus logros se encuentra convertirse en el primer patinador mexicano en clasificar a la final en un campeonato Mundial Senior (2018) y ser el único patinador mexicano capaz de aterrizar el triple axel en una competición oficial.

Y si bien en el pasado se ha presentado con trajes charros sobre el hielo, así como canciones icónicas de artistas como Juan Gabriel, la indumentaria que usó en su debut olímpico no se quedó atrás y es igual de espectacular.

¿Quién fue la mente maestra detrás del costoso traje de Donovan Carrillo?

El diseñador mexicano Edgar Lozano fue el encargado de crear la vestimenta que el patinador está portando en los Juego Olímpicos de Invierno 2022.

Se trata de un modista muy famoso en el mundo de la moda de alta costura, pues Lozano vistió a Andrea Meza en Miss Universo (2020) con un vestido dorado y plateado de cuello 'halter'.

La conexión se dio mediante un amigo en común entre el diseñador y Gregorio Núñez, entrenador de Donovan. Curiosamente, nunca se conocieron en persona, así que la comunicación sólo fue por teléfono y mensajes de texto.

“Fue algo complicado, en parte por la calidad, el diseño y la exigencia. El traje está inspirado en la música que utilizará a la hora de la prueba [‘Mujer de magia negra’ de Carlos Santana], de ahí me basé en los colores, son aproximadamente 17 mil cristales en oro cromado los que se utilizaron, junto con estoperoles en forma de pico”, contó el diseñador a ‘Esto’ (2022).

Seis personas y más de 17 mil cristales: así fue la creación del traje de Donovan Carrillo

Una vez aceptada la misión, Edgar Lozano elaboró la vestimenta junto a seis colaboradores en un periodo de 10 días; Donovan necesitaba su traje para ensayar y acostumbrarse a él.

Se requirieron largas jornadas de trabajo (a veces de 12 horas) y más de 17 mil cristales en oro cromado para asegurar que el traje fuera tan elegante como resistente.

Aunque el atleta y su entrenador dejaron que el profesional de la moda ‘diera rienda suelta a su imaginación’, sí tenían varias condiciones respecto a la funcionalidad de la vestimenta.

Y es que debía permitir el libre movimiento y también aguantar ‘el uso rudo’ para que los cristales no se cayeran provocando un accidente.

“Donovan junto con Gregorio me dejaron carta abierta lo que yo quisiera proponer, ellos confiaron en mí. Hay ciertas líneas y reglas que uno tiene que cubrir y cumplir con el tema de peso, cuestiones de estructura, no puede ser una parte más pesada que la otra, tiene que ser equitativa las partes del pecho y el cuerpo, ellos me dieron las instrucciones más lo que yo pude investigar porque algo no bien planeado puedes arruinar algún movimiento del patinador”.

¿Por qué es tan costoso el traje de patinaje de Donovan Carrillo?

Es común que los vestuarios del patinaje artístico sean muy vistosos, por ello abundan los ornamentos que garanticen al deportista brillar en el escenario como cristales, lentejuelas, estoperoles, entre otros.

Por esta razón, Lozano admitió en entrevista con el periódico ‘Esto’ (2022) que simplemente del material gastó aproximadamente mil dólares.

A eso hay que aumentarle la cuota del diseño y luego la mano de obra, así como la urgencia con la que se despachó el pedido.