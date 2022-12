Regala a su empleada doméstica un bolso Louis Vuitton y sale mal: “Nada más me ilusionó”

Mónica Rodríguez es una mujer que se dedica a la limpieza en San Antonio, Texas; incluso tiene una pequeña compañía de aseo con la cual emplea a otras mujeres para que la ayuden en dicha labor (curiosamente podría emplear al perrito que se hizo viral por ayudar en la limpieza del hogar) .

Aunque contrario a otras empleadas domésticas que presumen lujosos viajes, la latina tomó su cuenta de TikTok (@moniruiz78) para contar la vez que una mujer le regaló una bolsa de Louis Vuitton que resultó ser falsa.

Mónica Rodríguez se viralizó gracias a la bolsa falsa que le regalaron

En su video con más de un millón de visualizaciones, Mónica explicó que por recomendación de sus conocidos fue a la casa de una mujer mayor a trabajar. Pese a que dicha mujer usaba accesorios y ropa de marcas de lujo, no le gustaba gastar mucho dinero.

“Ayer fuimos a limpiar una casa nueva y a la viejita ya le pusimos sobrenombre, la llamamos: ‘la viejita Chanel’, porque cuando fuimos a darle el estimado traía aretes Chanel, un collar con el logo Chanel y bien guapa la señora”, así inició Mónica su video viral.

Sin embargo, ‘la viejita Chanel’ no le gustó el precio que Mónica le dio por limpiar su casa, ya que le parecía bastante caro. Por el contrario, la latina explicó que esa cantidad se debe al esfuerzo que conlleva asear todo el lugar, así que calificó de tacaña a su posible clienta.

A pesar de este conflicto, ‘la viejita Chanel’ terminó accediendo porque necesitaba organizar y limpiar su casa para celebrar Navidad en ella junto a su familia. Entonces, el día de aseo, la mujer le anunció a Mónica que le tenía un regalo.

“Llegué y empezamos a limpiar toda la casa, al último dejé su recámara y su baño. Ella contestó: ‘ah, sí, mira, te tengo una bolsa Louis Vuitton’ y se me quisieron caer los ojos. A mí ya me habían dado una Louis Vuitton y no me gustó, la vendí en 50 dólares porque era una bien antigua y una amiga me la compró de volada. Total que cuando vi esta bolsa se me hizo más bonita, pero me extrañó que me la diera porque la señora no me conocía. Entonces me dijo ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y de volada se rompió'. Nada más me ilusionó”.

En la sección de comentarios, varias seguidoras de Mónica Rodríguez dieron su opinión al respecto, muchas de ellas burlándose de la situación:

“No inventes, hasta yo me emocioné”, “Estaba pensando en ir a trabajar con ‘la viejita’ Chanel’, pero mejor no”, “Siempre los que son más tacaños y usan cosas de marca suelen ser clones, apuesto a que todo lo de Chanel también era falso” o “¿Soy la única que siente feo al escuchar la historia? O sea, solo por ser empleada doméstica debemos recibir la basura de los empleadores, porque la viejita solo le dio el bolso por estar en malas condiciones y no como regalo sincero”.

¿Tú qué opinas sobre esta historia viral? Cuéntanos en los comentarios.