Mujeres buscan 'novios que resuelvan': ¿qué significa y por qué el tema causó polémica?

Joven desató polémica en redes sociales al aconsejar a mujeres conseguirse “novios que resuelvan”, generado un debate sobre cuál era el verdadero significado y dando pie a la creatividad a través de un mar de memes.

Joven aconseja a mujeres conseguir “novios que resuelvan”

Hace unos días provocó un debate la publicación de la usuaria en X (antes Twitter), @taquira_, en la que sugería a las mujeres las características que deberían buscar en un hombre con el que piensan tener una relación sentimental.

“Enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobre todo que RESUELVA”, escribió la joven, quien, por cierto, eliminó su cuenta en dicha red social luego de la ola de reacciones que desató su mensaje.



La diferencia de ideas surgió entre hombres y mujeres que cuestionaron a la autora del consejo sobre su definición de “resolver” y, en todo caso, qué sería lo que el hombre tendría que solucionar a la mujer.

“¿Resolver qué?”, preguntó una usuaria a la que le siguieron más comentarios rechazando el consejo haciendo referencia al feminismo y hasta al criterio de la joven con un trasfondo económico en sus palabras.

"Sigue queriendo un hombre a la antigua proveedor que les 'resuelva' la existencia y les dé para operarse y viajar, pero eso sí jamás muestran al santo solo la bendición", opinó uno de los internautas.

¿Qué significa tener un “novio que resuelva”?

Sin embargo, entre las reacciones también hubo quien explicó que en realidad un “novio que resuelva” iba más enfocado a lo efectivo.

“Ella se refería a una responsabilidad afectiva, pero bueno”, escribió una, mientras que otra persona dio su explicación con ejemplo: “Ella: ‘amor iba en el carro y choqué a un taxista, está muy enojado, tengo miedo, no sé qué hacer estoy sola, ayúdame’. Él: ‘mi amor, no te preocupes no puedo ir ya porque estoy en una reunión del trabajo muy importante, pero ya hablé con mi X (conocido) y ya va a ayudarte’”, anotó.



Pese al debate y reclamos a quien lanzó el consejo, la mayoría de los comentarios asimilaron que el “resolver” se enfocaba más al ámbito afectivo, de tener a una persona que te apoye más que al económico como algunos expresaron.

Por ello, uno de los usuarios puso un freno a la discusión entre hombres y mujeres, destacando que no se trataba de una lucha de géneros, sino de una virtud que debería tener todas las personas.

“En general, sí anden con gente que resuelva, seas hombre o mujer. Tener a tu lado a alguien que diga 'ahorita vemos qué ped*', te hace muchísimo más liviana la vida. No se trata de dinero ni mucho menos de género, es una cuestión de gente ching*na. De actitud rompemad*e", escribió.