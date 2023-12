¿Cocinar o comer en la calle? Ama de casa saca cuentas para saber qué es más barato e impacta con el resultado

Un ama de casa colombiana identificada como Reniz (@renizsam) se volvió viral en Instagram hace un par de semanas debido a su inteligente comparación de lo que se gasta al comer en la calle contra cocinar y comer en casa.

Esta comparación hizo que se armara debate en redes sociales, ya que por mucho tiempo se ha dicho que para ahorrar una de las cosas necesarias es dejar de comer en la calle, sin embargo esta mujer sacó cuentas y descubrió que la realidad es muy diferente.

¿Cuál es el video con el que el ama de casa se volvió viral al comparar lo que se gasta al comer en la calle y en la casa?

En el video posteado en su muro de Instagram, Reniz saca cuentas en una libreta con calculadora (de celular) y pluma en mano, mismas que le comunica a su esposo Carlos Mario, mientras éste la graba diciendo que ahora ella quiere comer diario en la calle.



Gasto al cocinar y comer en casa

La mujer le explica que al sacar cuentas, de hacer un platillo como bistec guisado con ensalada y arroz, gastó $22 mil 900 pesos colombianos (aproximadamente $98.47 pesos mexicanos o 5 dólares).

El ama de casa sacó la cuenta, haciendo la lista de todo lo que se gastó sólo en el almuerzo, entre 1/2 libra de carne ($8 mil pesos colombianos), 1 libra de arroz ($2 mil 500 pesos colombianos), aceite (mil pesos colombianos), tomates, cebolla, condimentos ($3 mil pesos colombianos), 4 limones (mil 200 pesos colombianos), lechuga, pepino ($4 mil pesos colombianos), entre otras cosas.

Esto sumándole luz, gas, agua y jabón de trastos. Pero, aunque no lo menciona en su video, la calidad y limpieza de los alimentos puede llegar a ser mayor, ya que es controlada por uno mismo.



Gasto al comer en un restaurante de 'comida corrida' o 'cocina económica'

La esposa prosigue con la comparación diciendo que en "la corriente" (lo que serían los restaurantes de 'comida corrida' o 'cocina económica' en México) se gastan $9 mil pesos colombianos por comida (aproximadamente $38.70 pesos mexicanos o $2 dólares) y si ésto se multiplica por 2 (esposo y esposa), da un total de $18 mil pesos colombianos ($77.40 pesos mexicanos o $4 dólares aprox.).

Con las ventajas de que hay platillos a elegir y comen lo que ellos quieran, no gastan luz, gas, agua, ni jabón, y les dan sopa, ya que ella le recuerda a su marido que ella no hace sopa.

Por lo tanto la lógica de la señora resultaría ser que ahorrarían más comiendo en una cocina económica de diario, ya que sale más barato y además, te ahorra tiempo.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral del ama de casa que dice que sale más barato comer en la calle que cocinar?

El video compartiendo dicho análisis que convenció al matrimonio y que ya cuenta con más de 55 mil 'likes' y miles de comentarios, provocó debate en la red social Instagram, ya que algunos apoyaron su conclusión y otros siguen pensando que resulta mejor comer en casa.

"Si se compran los ingredientes para varios días, sale más barato", "Siempre te quedan ingredientes para otra comida", "Depende de lo que prepares", "No te gastas todo el arroz o el aceite completo", "No le veo fallas en su lógica", "Soy cocinero y créanme, no sale más barato comer en la calle, nunca convendrá", "Últimamente sí sale mejor en restaurante", "La comida económica en la calle es terrible y terminas deseando la de casa, aparte te quedas con hambre", "En la casa estás seguro de la limpieza y calidad de los alimentos", "Sale más caro cuando compras diario y no semanal o quincenal", expresaron.



¿Tú qué opinas?